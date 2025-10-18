Тренер «Спартака» Сакич: «Травма Бабича сломала игру с «Ростовом»

Тренер «Спартака» Ненад Сакич доволен ничьей с «Ростовом» (1:1) в 12-м туре РПЛ.

— Хочется поблагодарить команду. Они показали характер, мы это просили. После удаления играли почти 70 минут в меньшинстве. Игроки — молодцы. Бились за победу. Отдельное спасибо болельщикам. Ничья — заслуженный результат сегодня. В этой игре все пошло не так как нужно с самого начала. Травма Бабича сломала игру. После этого было удаление. Но ребята показали характер.

— Что с состоянием Бабича?

— Сейчас не могу ничего сказать. Ждем информацию от медицинского штаба. Надеюсь, обойдется без серьезной травмы.

— Готовы ли вы были к футболу «Ростова» в первом тайме?

— Конечно, мы понимали в какой футбол они будут играть. Понимали, что у них много борьбы. Всегда непросто против них играть. Тем не менее даже в меньшинстве мы старались играть.