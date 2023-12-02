Юран о слухах про Турбина: «Бред сумасшедшего»

Главный тренер «Пари НН» Сергей Юран отреагировал на слухи про главного судью матча 17-го тура РПЛ с «Уралом» (1:0) Евгения Турбина.

Журналист Иван Карпов сообщал, что накануне встречи Турбина подозревали в получении взятки.

— Как восприняли ситуацию вокруг Турбина, которая обсуждалась до матча?

— Я не близкий к Турбину и точно не ставил. Даже комментировать дико бред сумасшедшего. Я телефон в день игры вообще не беру. Такие вещи даже комментировать дико. Кто-то чего-то поставил. Что поставил? Стул в угол? Бред сумасшедшего. Насколько я знаю, РФС и служба безопасности контролируют такие вещи жестко.

В РФС назвали глупым информационным вбросом подозрение Турбина во взятке.