Тренер «Оренбурга» Личка о разгроме от «Спартака»: «Счет по игре»

Главный тренер «Оренбурга» Марцел Личка прокомментировал поражение от «Спартака» (1:4) в матче 3-го тура РПЛ.

— Счет по игре. Соперник был лучше. Мы плохо действовали в центре поля, было много свободы. Когда медленно действуешь с мячом, «Спартак» тебя будет наказывать. Я рад, что мы забили гол, но недоволен, как действовали в обороне. В Самаре в прошлом туре тоже пропустили 4 гола.

— Успели ли почувствовать уровень РПЛ за три тура?

— Я говорил, что Первая лига — это тяжелый чемпионат. Команды хорошо подготовлены физически и тактически. Но работа игроков РПЛ была видна и сегодня, и когда мы играли в Самаре. Все действуют на скорости. Мы видели Зиньковского два года назад в Самаре, это отличный парень. Есть еще Промес, Мозес. Это европейские игроки. Мы это увидели. Здесь нет даже секунды на принятие решения. Это постоянная работа.

В следующем, 4-м туре РПЛ «Оренбург» сыграет против «Ростова» на выезде. Матч состоится 7 августа, начало — в 20.00 (мск).