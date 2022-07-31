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Тренер «Оренбурга» Личка о разгроме от «Спартака»: «Счет по игре»

Главный тренер «Оренбурга» Личка назвал заслуженным разгромное поражение от «Спартака»
Владимир Пушкарев
Корреспондент
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Главный тренер «Оренбурга» Марцел Личка прокомментировал поражение от «Спартака» (1:4) в матче 3-го тура РПЛ.

— Счет по игре. Соперник был лучше. Мы плохо действовали в центре поля, было много свободы. Когда медленно действуешь с мячом, «Спартак» тебя будет наказывать. Я рад, что мы забили гол, но недоволен, как действовали в обороне. В Самаре в прошлом туре тоже пропустили 4 гола.

— Успели ли почувствовать уровень РПЛ за три тура?

— Я говорил, что Первая лига — это тяжелый чемпионат. Команды хорошо подготовлены физически и тактически. Но работа игроков РПЛ была видна и сегодня, и когда мы играли в Самаре. Все действуют на скорости. Мы видели Зиньковского два года назад в Самаре, это отличный парень. Есть еще Промес, Мозес. Это европейские игроки. Мы это увидели. Здесь нет даже секунды на принятие решения. Это постоянная работа.

В следующем, 4-м туре РПЛ «Оренбург» сыграет против «Ростова» на выезде. Матч состоится 7 августа, начало — в 20.00 (мск).

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ФК Оренбург
ФК Спартак (Москва)
0
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 3 2 1 0 9-1 7
2
 Спартак 3 2 1 0 9-3 7
3
 ЦСКА 3 2 1 0 7-2 7
4
 Сочи 3 2 0 1 5-5 6
5
 Динамо 3 1 2 0 8-4 5
6
 Химки 2 1 1 0 4-1 4
7
 Ахмат 3 1 1 1 4-4 4
8
 Краснодар 3 1 1 1 6-7 4
9
 Кр. Советов 3 1 1 1 5-6 4
10
 Оренбург 3 1 0 2 6-8 3
11
 Локомотив 3 0 2 1 3-8 2
12
 Ростов 2 0 2 0 3-3 2
13
 Н. Новгород 3 0 2 1 3-6 2
14
 Факел 3 0 2 1 6-7 2
15
 Торпедо 3 0 1 2 2-8 1
16
 Урал 3 0 0 3 1-8 0
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29.07 18:00
Урал – Краснодар
 1 : 3
30.07 15:00
Факел – Динамо
 3 : 3
30.07 17:30
Зенит – Локомотив
 5 : 0
30.07 20:00
Сочи – Ахмат
 2 : 1
31.07 15:00
Н. Новгород – ЦСКА
 2 : 2
31.07 17:30
Спартак – Оренбург
 4 : 1
31.07 17:30
Кр. Советов – Торпедо
 1 : 1
31.07 20:00
Ростов – Химки
 - : -
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Г
Федор Смолов

Федор Смолов

Динамо

 4
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 4
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 3
П
Батраз Гурциев

Батраз Гурциев

Оренбург

 2
Даниил Уткин

Даниил Уткин

Ростов

 2
Арсен Захарян

Арсен Захарян

Динамо

 2
И К Ж
Лео Гогличидзе

Лео Гогличидзе

Урал

 2 1 0
Александр Черников

Александр Черников

Краснодар

 2 1 0
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 3 1 0
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