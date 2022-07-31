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Главный тренер «Оренбурга»: «Было тяжело в середине поля, оставляли много зон «Спартаку». Нельзя такого допускать в РПЛ»

Главный тренер «Оренбурга» Личка объяснил, почему команда вышла на второй тайм более собранной
Владимир Пушкарев
Корреспондент
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Главный тренер «Оренбурга» Марцел Личка объяснил, почему команда вышла на второй тайм матча со «Спартаком» (1:4) более собранной.

— Вы вышли на второй тайм более собранной. С чем это связано?

— Я сказал перед игрой ребятам, что эта игра — хорошее зеркало для нас. «Спартак» год назад не был так высоко, как хотел. Эта игра покажет нам, где наш уровень в РПЛ. Нам надо еще много работать, чтобы мы вышли на тот уровень, как Николсон, Литвинов, Игнатов, который вообще не выходил. Может быть ситуация, когда ты будешь проигрывать. Этого не надо боятся. Если ты боишься себя на поле, то лучше сразу уехать из «Оренбурга». Нам было тяжело в середине поля, мы встречали низко, оставляли много зон. Ты не можешь такого допускать в РПЛ. Второй тайм сыграли 1:1, да. Но «Спартак» мог забивать намного больше. Хорошая игра для нас, но 4 гола в Самаре и сейчас — очень плохо. Если ты хочешь быть в середине таблице, нужно иметь хороший баланс между защитой и нападением.

— Как бы вы оценили «Крылья» и «Спартак»? В чем разница между ними?

— У «Спартака» высокие игроки, они используют длинные передачи. Самара больше играет низом, стенки, треугольники. Они больше играют через пас. Много игры низом. У «Спартака» есть шанс использовать забросы, длинных игроков — Соболева, Шамара.

В следующем, 4-м туре РПЛ «Оренбург» сыграет против «Ростова» на выезде. Матч состоится 7 августа, начало — в 20.00 (мск).

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 Зенит 3 2 1 0 9-1 7
2
 Спартак 3 2 1 0 9-3 7
3
 ЦСКА 3 2 1 0 7-2 7
4
 Сочи 3 2 0 1 5-5 6
5
 Динамо 3 1 2 0 8-4 5
6
 Химки 2 1 1 0 4-1 4
7
 Ахмат 3 1 1 1 4-4 4
8
 Краснодар 3 1 1 1 6-7 4
9
 Кр. Советов 3 1 1 1 5-6 4
10
 Оренбург 3 1 0 2 6-8 3
11
 Локомотив 3 0 2 1 3-8 2
12
 Ростов 2 0 2 0 3-3 2
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 Н. Новгород 3 0 2 1 3-6 2
14
 Факел 3 0 2 1 6-7 2
15
 Торпедо 3 0 1 2 2-8 1
16
 Урал 3 0 0 3 1-8 0
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