Гендиректор «Спартака» отказался комментировать слухи об уходе Леонида Федуна из московского клуба

Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков отказался отвечать на вопрос об уходе Леонида Федуна из московского клуба.

«Остается ли Федун? Это не ко мне вопрос», — отреза Мележиеов.

Леонид Федун владеет контрольным пакетом акций «Спартака» с 2004 года.

26 июля появилась информация о том, что Федун может в ближайшее время покинуть пост председателя совета директоров «Спартака». Сообщалось, что управлением клуба может заняться представитель титульного спонсора клуба, первый вице-президент компании «Лукойл» Александр Матыцин, при этом Федун останется миноритарным владельцем акций клуба.