Гусев: «Уже второй матч подряд сталкиваемся с ранним удалением у соперника и чуть неправильно начинаем»

Главный тренер московского «Динамо» Ролан Гусев прокомментировал победу над «Ростовом» (1:0) в гостевом матче 21-го тура чемпионата России.

«Уже второй матч подряд сталкиваемся с ранним удалением у соперника и чуть неправильно начинаем играть — более медленно, хотя нужно более агрессивно играть в атаке, быстрее двигать мяч и оказывать большее давление на соперника. Когда составы уравнялись, то, наоборот, стали играть правильно и забили гол», — сказал Гусев на пресс-конференции.

На 18-й минуте был удален защитник «Ростова» Виктор Мелехин. На 39-й минуте поле досрочно покинул Рубенс.

«Динамо» с 30 очками после 21 матча занимает седьмое место в таблице РПЛ.

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