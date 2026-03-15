Бабаев: «Талалаеву имеет смысл обратиться к психотерапевту»

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев заявил, что главному тренеру «Балтики» Андрею Талалаеву нужно обратиться к психотерапевту.

«Нужно уметь не только достойно проигрывать, но и выигрывать. Я с уважением отношусь к Андрею Викторовичу. Его работа впечатляет, но нехорошо, когда она так плохо сказывается на здоровье. Поэтому думаю, что имеет смысл обратиться к психотерапевту», — цитирует Бабаева bobsoccer.

14 марта калининградцы дома обыграли ЦСКА (1:0) в 21-м туре РПЛ. В концовке матча Талалаев взял мяч, улетевший за пределы поля, и выбил его на трибуны, не дав игрокам ЦСКА вернуть мяч в игру.

После этого между командами завязалась потасовка, которая закончилась удалением Талалаева, демонстрировавшего оскорбительные жесты в сторону соперников. Красную карточку получил и главный тренер ЦСКА Фабио Челестини.

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