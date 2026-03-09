Галактионов о ничьей с «Ахматом»: «Начало матча «Локомотиву» не удалось, была скованность»

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов прокомментировал домашнюю ничью с «Ахматом» (2:2) в 20-м туре РПЛ. Специалист отметил, что во втором тайме железнодорожники были ближе к тому, чтобы вырвать победу.

«Начало матча нам не удалось. Этот пропущенный мяч со штрафного — как ушат холодной воды. Встряхнулись после 0:2. Хороший разговор у нас состоялся в раздевалке. Думаю, все увидели, что с совершенно другим посылом команда вышла на второй тайм. По инициативе, заряженности, степени борьбы мы были ближе к тому, чтобы увеличить счет в нашу пользу. Не хватило точности в завершающей стадии», — цитирует Галактионова пресс-служба московского клуба.

Галактионов объяснил, что повлияло на неудачный старт.

«Вопрос не в нервозности, а в какой-то скованности. В первые 15-20 минут она у ребят была. Со свежей головой и эмоциями, невзирая ни на что, надо продолжать играть, гнуть свою линию», — добавил он.

После 20 туров «Локомотив» с 41 очком занимает третье место в турнирной таблице РПЛ. Следующий матч команда проведет 15 марта на выезде против «Рубина».

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