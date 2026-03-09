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9 марта, 22:59

Галактионов о ничьей с «Ахматом»: «Начало матча «Локомотиву» не удалось, была скованность»

Алина Савинова
Михаил Галактионов.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов прокомментировал домашнюю ничью с «Ахматом» (2:2) в 20-м туре РПЛ. Специалист отметил, что во втором тайме железнодорожники были ближе к тому, чтобы вырвать победу.

«Начало матча нам не удалось. Этот пропущенный мяч со штрафного — как ушат холодной воды. Встряхнулись после 0:2. Хороший разговор у нас состоялся в раздевалке. Думаю, все увидели, что с совершенно другим посылом команда вышла на второй тайм. По инициативе, заряженности, степени борьбы мы были ближе к тому, чтобы увеличить счет в нашу пользу. Не хватило точности в завершающей стадии», — цитирует Галактионова пресс-служба московского клуба.

Полузащитник &laquo;Ахмата&raquo; Мануэл Келиану и&nbsp;нападающий &laquo;Локомотива&raquo; Николай Комличенко в&nbsp;матче 20-го тура РПЛ.«Локомотив» не смог догнать «Краснодар», но спас игру с «Ахматом» и остался в чемпионской гонке

Галактионов объяснил, что повлияло на неудачный старт.

«Вопрос не в нервозности, а в какой-то скованности. В первые 15-20 минут она у ребят была. Со свежей головой и эмоциями, невзирая ни на что, надо продолжать играть, гнуть свою линию», — добавил он.

После 20 туров «Локомотив» с 41 очком занимает третье место в турнирной таблице РПЛ. Следующий матч команда проведет 15 марта на выезде против «Рубина».

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Источник: Официальный сайт «Локомотива»
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Михаил Галактионов
Футбол
РПЛ
ФК Ахмат
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 20 8 2 53-19 68
2
 Краснодар 30 20 6 4 60-23 66
3
 Локомотив 30 14 11 5 54-39 53
4
 Спартак 30 15 7 8 47-39 52
5
 ЦСКА 30 15 6 9 44-33 51
6
 Балтика 30 11 13 6 38-21 46
7
 Динамо 30 12 9 9 51-40 45
8
 Рубин 30 11 10 9 29-30 43
9
 Ахмат 30 9 10 11 35-39 37
10
 Ростов 30 8 9 13 25-32 33
11
 Кр. Советов 30 8 8 14 35-50 32
12
 Оренбург 30 7 8 15 29-44 29
13
 Акрон 30 6 9 15 35-53 27
14
 Динамо Мх 30 5 11 14 19-37 26
15
 Пари НН 30 6 5 19 26-50 23
16
 Сочи 30 6 4 20 29-60 22
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30 тур
17.05 18:00 Ростов – Зенит 0 : 1
17.05 18:00 Краснодар – Оренбург 3 : 0
17.05 18:00 Кр. Советов – Акрон 4 : 1
17.05 18:00 ЦСКА – Локомотив 3 : 1
17.05 18:00 Рубин – Пари НН 2 : 2
17.05 18:00 Балтика – Динамо 1 : 2
17.05 18:00 Динамо Мх – Спартак 0 : 0
17.05 18:00 Сочи – Ахмат 1 : 1
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ЖК
Г
Джон Кордоба
Джон Кордоба

Краснодар

 17
Брайан Александр Хиль
Брайан Александр Хиль

Балтика

 13
Алексей Батраков
Алексей Батраков

Локомотив

 13
П
Эдуард Сперцян
Эдуард Сперцян

Краснодар

 16
Алексей Батраков
Алексей Батраков

Локомотив

 10
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 9
И К Ж
Кевин Андраде
Кевин Андраде

Балтика

 26 1 7
Дмитрий Чистяков
Дмитрий Чистяков

Ростов

 22 1 5
Силва Лима Исмаэл
Силва Лима Исмаэл

Ахмат

 26 1 5
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