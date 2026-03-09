Черчесов — о ничьей с «Локомотивом»: «Рад, что «Ахмат» проявил характер»

Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов рассказал, чего команде не хватило для победы в матче 20-го тура чемпионата России с «Локомотивом».

Игра прошла 9 марта на «РЖД Арене» в Москве и завершилась ничьей со счетом 2:2.

«Не получилось выиграть, хотя мы приезжали сюда с настроем. Понятно, что никто нам ничего не подарит, но хотели взять три очка. Мы не до конца провели игру на высоком, стабильном уровне, поэтому в те моменты, когда мы теряли мяч, «Локомотив» этим воспользовался. Рад, что команда в каких-то местах проявила характер, потому что «Локомотив» оказывал давление», — сказал Черчесов на пресс-конференции, видео которой опубликовано в Telegram-канале «Ахмата».

«Ахмат» с 26 очками располагается на девятой строчке в турнирной таблице РПЛ. В следующем матче грозненская команда 15 марта на выезде сыграет с «Акроном».

Подписывайся на канал «СЭ» в Max