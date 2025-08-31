Галактионов — о судейских решениях в матче с «Крыльями Советов»: «Это очень сложно, больно и неприятно»

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов прокомментировал результат матча с «Крыльями Советов» в 7-м туре РПЛ.

Игра прошла в Москве и завершилась со счетом 2:2. Железнодорожники вели 2:0 после первого тайма, но упустили преимущество. В концовке матча судья отменил гол форварда «Локомотива» Николая Комличенко, а в добавленное время назначил пенальти в ворота московской команды.

«Это и настораживает, что первый тайм и по качеству игры достаточно хороший, и по содержанию. Мы владеем инициативой, территорией, счет комфортный, и позволяем сопернику два мяча забить. Это недопустимо», — приводит пресс-служба «Локомотива» слова Галактионова.

Также специалист поделился мнением о судейских решениях в этом матче.

«Мне сложно комментировать судейские решения. Практически за две минуты был отменен гол и назначен 11-метровый удар. Это очень сложно, больно и неприятно. Это не дисциплинарные карточки, это игровые моменты. А санкции... Это вопрос выбора позиции. Я имею в виду о правильности назначения пенальти. Если там чистый фол, то вопросов нет. Опять же, тут речь больше о нашем третьем забитом мяче. Команда имеет возможность поставить точку, но ее лишают этого, к сожалению», — добавил он.

«Локомотив» набрал 15 очков и занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата России. Следующий матч в РПЛ железнодорожники проведут 13 сентября против «Ахмата».