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Галактионов — о судейских решениях в матче с «Крыльями Советов»: «Это очень сложно, больно и неприятно»

Алина Савинова

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов прокомментировал результат матча с «Крыльями Советов» в 7-м туре РПЛ.

Игра прошла в Москве и завершилась со счетом 2:2. Железнодорожники вели 2:0 после первого тайма, но упустили преимущество. В концовке матча судья отменил гол форварда «Локомотива» Николая Комличенко, а в добавленное время назначил пенальти в ворота московской команды.

«Это и настораживает, что первый тайм и по качеству игры достаточно хороший, и по содержанию. Мы владеем инициативой, территорией, счет комфортный, и позволяем сопернику два мяча забить. Это недопустимо», — приводит пресс-служба «Локомотива» слова Галактионова.

Также специалист поделился мнением о судейских решениях в этом матче.

«Мне сложно комментировать судейские решения. Практически за две минуты был отменен гол и назначен 11-метровый удар. Это очень сложно, больно и неприятно. Это не дисциплинарные карточки, это игровые моменты. А санкции... Это вопрос выбора позиции. Я имею в виду о правильности назначения пенальти. Если там чистый фол, то вопросов нет. Опять же, тут речь больше о нашем третьем забитом мяче. Команда имеет возможность поставить точку, но ее лишают этого, к сожалению», — добавил он.

«Локомотив» набрал 15 очков и занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата России. Следующий матч в РПЛ железнодорожники проведут 13 сентября против «Ахмата».

Источник: Официальный сайт «Локомотива»
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Михаил Галактионов
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 Динамо 9 6 1 2 14-8 19
4
 ЦСКА 9 5 4 0 15-9 19
5
 Зенит 9 6 0 3 19-9 18
6
 Динамо Мх 9 4 0 5 15-16 12
7
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
8
 Балтика 9 3 2 4 14-12 11
9
 Крылья Советов 9 2 5 2 13-14 11
10
 Ахмат 9 2 4 3 13-13 10
11
 Оренбург 9 1 6 2 7-10 9
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 Ростов 9 2 2 5 10-17 8
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10.10 17:30 Крылья Советов – Спартак - : -
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