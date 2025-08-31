«Динамо» Мх — «Динамо» М: Хоссейннеджад перебросил Лещука и открыл счет

Полузащитник махачкалинского «Динамо» Джавад Хоссейннеджад открыл счет в матче 7-го тура РПЛ против московского «Динамо» — 1:0.

Иранец отличился на 74-й минуте встречи, реализовав выход один на один с вратарем москвичей Игорем Лещуком. Хавбек перебросил голкипера и отправил мяч в сетку.

Гол в ворота московского «Динамо» стал для Хоссейннеджада вторым в сезоне-2025/26.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча «Динамо» Мх — «Динамо» М.