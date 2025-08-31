Тренер ЦСКА Челестини: «В хаосе таланты не прорываются, потому я должен дать им определенные принципы работы»
Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини отметил, что его тренерский опыт основан на школах разных стран.
— За первые семь туров мы поняли, что вы очень гибкий тренер в плане тактики. Откуда это качество? Какая школа?
— Расскажите это тренеру «Краснодара», ха-ха. Это идет от постоянных разъездов, общений с разными людьми. Тренерский курс я прошел в четырех разных странах и переработал огромное количество информации. Был Мичел, Шустер, Микаэль Лаудруп... Когда работаешь с такими тренерами, конечно, в голове что-то остается. Плюс, я проходил курсы в Италии, а там тактика — святое! Так что я гражданин мира и имею тренерскую школу разных стран. Это то, куда движется футбол. Надо давать свободу игрокам. Но в хаосе таланты не прорываются, потому я должен дать им определенные принципы работы. Шуманский спрашивал меня: «Где я должен играть?». Я ответил: ты не «девятка», есть зоны, куда надо пытаться заходить, чтобы сыграть.
— Какой лиге ментально и физически подходит Матвей Кисляк?
— Могу сказать, что Матвей очень хорошо работает. Если продолжит так же, то через какое-то время он будет готов к большим свершениям. Но их он может сделать и тут, с нами. Если вы посмотрите на нашу игру, у нас никогда не бывает в атаке меньше 6 игроков в чужой штрафной. Это дает футболистам большую свободу. Я не говорю Кисляку, чтобы он туда шел. Никогда не говорю ему, где быть. Он сам знает, куда может идти, куда подключаться. Надо думать, решать, когда и куда ты можешь идти. Если что, остальные скомпенсируют. Глебов знает это, Круговой знает, Кисляк знает. И в этом прелесть нашей команды. Кисляк уже на хорошем уровне — он уже играет в ЦСКА. Никаких лимитов и ограничений у него я не вижу. Посмотрим, как он сможет вырасти.
Челестини возглавил ЦСКА летом этого года. До этого специалист тренировал «Базель». После 7 туров РПЛ армейцы под руководством 49-летнего швейцарца с 15 очками занимают второе место в турнирной таблице чемпионата России.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|9
|6
|3
|0
|14-7
|21
|
2
|Спартак
|9
|6
|1
|2
|16-7
|19
|
3
|Динамо
|9
|6
|1
|2
|14-8
|19
|
4
|ЦСКА
|9
|5
|4
|0
|15-9
|19
|
5
|Зенит
|9
|6
|0
|3
|19-9
|18
|
6
|Динамо Мх
|9
|4
|0
|5
|15-16
|12
|
7
|Рубин
|9
|2
|6
|1
|12-11
|12
|
8
|Балтика
|9
|3
|2
|4
|14-12
|11
|
9
|Крылья Советов
|9
|2
|5
|2
|13-14
|11
|
10
|Ахмат
|9
|2
|4
|3
|13-13
|10
|
11
|Оренбург
|9
|1
|6
|2
|7-10
|9
|
12
|Ростов
|9
|2
|2
|5
|10-17
|8
|
13
|Акрон
|9
|1
|5
|3
|11-18
|8
|
14
|Локомотив
|9
|1
|4
|4
|8-11
|7
|
15
|Родина
|9
|1
|2
|6
|10-22
|5
|
16
|Факел
|9
|0
|3
|6
|6-13
|3
|9.10
|19:30
|Ростов – Акрон
|- : -
|10.10
|13:00
|Оренбург – Динамо Мх
|- : -
|10.10
|15:15
|Факел – Локомотив
|- : -
|10.10
|17:30
|Крылья Советов – Спартак
|- : -
|10.10
|19:30
|Краснодар – Зенит
|- : -
|11.10
|14:00
|Ахмат – Балтика
|- : -
|11.10
|16:30
|ЦСКА – Родина
|- : -
|11.10
|19:30
|Рубин – Динамо
|- : -
|Г
|
|
Александр Соболев
Зенит
|7
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|6
|
|
Гамид Агаларов
Динамо Мх
|5
|П
|
|
Педро
Зенит
|4
|
|
Маркиньос
Спартак
|4
|
|
Юрий Горшков
Крылья Советов
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Георгий Мелкадзе
Ахмат
|8
|1
|3
|
|
Илья Рожков
Рубин
|8
|1
|2
|
|
Матеус Рейс
ЦСКА
|3
|1
|1