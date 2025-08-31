Тренер ЦСКА Челестини: «В хаосе таланты не прорываются, потому я должен дать им определенные принципы работы»

Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини отметил, что его тренерский опыт основан на школах разных стран.

— За первые семь туров мы поняли, что вы очень гибкий тренер в плане тактики. Откуда это качество? Какая школа?

— Расскажите это тренеру «Краснодара», ха-ха. Это идет от постоянных разъездов, общений с разными людьми. Тренерский курс я прошел в четырех разных странах и переработал огромное количество информации. Был Мичел, Шустер, Микаэль Лаудруп... Когда работаешь с такими тренерами, конечно, в голове что-то остается. Плюс, я проходил курсы в Италии, а там тактика — святое! Так что я гражданин мира и имею тренерскую школу разных стран. Это то, куда движется футбол. Надо давать свободу игрокам. Но в хаосе таланты не прорываются, потому я должен дать им определенные принципы работы. Шуманский спрашивал меня: «Где я должен играть?». Я ответил: ты не «девятка», есть зоны, куда надо пытаться заходить, чтобы сыграть.

— Какой лиге ментально и физически подходит Матвей Кисляк?

— Могу сказать, что Матвей очень хорошо работает. Если продолжит так же, то через какое-то время он будет готов к большим свершениям. Но их он может сделать и тут, с нами. Если вы посмотрите на нашу игру, у нас никогда не бывает в атаке меньше 6 игроков в чужой штрафной. Это дает футболистам большую свободу. Я не говорю Кисляку, чтобы он туда шел. Никогда не говорю ему, где быть. Он сам знает, куда может идти, куда подключаться. Надо думать, решать, когда и куда ты можешь идти. Если что, остальные скомпенсируют. Глебов знает это, Круговой знает, Кисляк знает. И в этом прелесть нашей команды. Кисляк уже на хорошем уровне — он уже играет в ЦСКА. Никаких лимитов и ограничений у него я не вижу. Посмотрим, как он сможет вырасти.

Челестини возглавил ЦСКА летом этого года. До этого специалист тренировал «Базель». После 7 туров РПЛ армейцы под руководством 49-летнего швейцарца с 15 очками занимают второе место в турнирной таблице чемпионата России.