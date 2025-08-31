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Тренер ЦСКА Челестини: «В хаосе таланты не прорываются, потому я должен дать им определенные принципы работы»

Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации

Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини отметил, что его тренерский опыт основан на школах разных стран.

— За первые семь туров мы поняли, что вы очень гибкий тренер в плане тактики. Откуда это качество? Какая школа?

— Расскажите это тренеру «Краснодара», ха-ха. Это идет от постоянных разъездов, общений с разными людьми. Тренерский курс я прошел в четырех разных странах и переработал огромное количество информации. Был Мичел, Шустер, Микаэль Лаудруп... Когда работаешь с такими тренерами, конечно, в голове что-то остается. Плюс, я проходил курсы в Италии, а там тактика — святое! Так что я гражданин мира и имею тренерскую школу разных стран. Это то, куда движется футбол. Надо давать свободу игрокам. Но в хаосе таланты не прорываются, потому я должен дать им определенные принципы работы. Шуманский спрашивал меня: «Где я должен играть?». Я ответил: ты не «девятка», есть зоны, куда надо пытаться заходить, чтобы сыграть.

— Какой лиге ментально и физически подходит Матвей Кисляк?

— Могу сказать, что Матвей очень хорошо работает. Если продолжит так же, то через какое-то время он будет готов к большим свершениям. Но их он может сделать и тут, с нами. Если вы посмотрите на нашу игру, у нас никогда не бывает в атаке меньше 6 игроков в чужой штрафной. Это дает футболистам большую свободу. Я не говорю Кисляку, чтобы он туда шел. Никогда не говорю ему, где быть. Он сам знает, куда может идти, куда подключаться. Надо думать, решать, когда и куда ты можешь идти. Если что, остальные скомпенсируют. Глебов знает это, Круговой знает, Кисляк знает. И в этом прелесть нашей команды. Кисляк уже на хорошем уровне — он уже играет в ЦСКА. Никаких лимитов и ограничений у него я не вижу. Посмотрим, как он сможет вырасти.

Челестини возглавил ЦСКА летом этого года. До этого специалист тренировал «Базель». После 7 туров РПЛ армейцы под руководством 49-летнего швейцарца с 15 очками занимают второе место в турнирной таблице чемпионата России.

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Фабио Челестини
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 9 6 3 0 14-7 21
2
 Спартак 9 6 1 2 16-7 19
3
 Динамо 9 6 1 2 14-8 19
4
 ЦСКА 9 5 4 0 15-9 19
5
 Зенит 9 6 0 3 19-9 18
6
 Динамо Мх 9 4 0 5 15-16 12
7
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
8
 Балтика 9 3 2 4 14-12 11
9
 Крылья Советов 9 2 5 2 13-14 11
10
 Ахмат 9 2 4 3 13-13 10
11
 Оренбург 9 1 6 2 7-10 9
12
 Ростов 9 2 2 5 10-17 8
13
 Акрон 9 1 5 3 11-18 8
14
 Локомотив 9 1 4 4 8-11 7
15
 Родина 9 1 2 6 10-22 5
16
 Факел 9 0 3 6 6-13 3
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9.10 19:30 Ростов – Акрон - : -
10.10 13:00 Оренбург – Динамо Мх - : -
10.10 15:15 Факел – Локомотив - : -
10.10 17:30 Крылья Советов – Спартак - : -
10.10 19:30 Краснодар – Зенит - : -
11.10 14:00 Ахмат – Балтика - : -
11.10 16:30 ЦСКА – Родина - : -
11.10 19:30 Рубин – Динамо - : -
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ЖК
Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 7
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 6
Гамид Агаларов
Гамид Агаларов

Динамо Мх

 5
П
Педро
Педро

Зенит

 4
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 8 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 8 1 2
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 3 1 1
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