Галактионов назвал задачи «Локомотива» в чемпионате России

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов ответил на вопрос, на что претендует команда в сезоне-2025/26 РПЛ.

«Набирать очки. Доставать лидеров, укреплять свои позиции в чемпионате. Есть конкретный матч в воскресенье, который надо выиграть. Нужно набирать очки. Наше мнение: «Локомотив» является участником гонки лидеров.

Сорвавшийся переход Олейникова? Нет смысла комментировать то, что не произошло. Не веду переговорные процессы, не участвую в этом, не знаю деталей. Сегодня мы видели, как Олейников сделал результативные действия, помог «Крыльям Советов», — сказал Галактионов на пресс-конференции.

«Локомотив» набрал 41 очко после 21 тура РПЛ и занимает третье место в таблице. 22 марта команда примет «Акрон» в 22-м туре.