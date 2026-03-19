Никита Глушков — о пенальти в матче с «Пари НН»: «Доволен, что никого не ударил»
Полузащитник «Динамо» Махачкала в разговоре с амбассадором БЕТСИТИ Эльханом Малаховым вспомнил «привезенный» пенальти в матче 18-го тура РПЛ с «Пари НН». Та игра завершилась победой гостей, единственный гол был забит с пенальти.
— Ощущения были гадские. Накопилось все за сезон, много решений было не в нашу пользу. А перед этим матчем играли с «Сочи», я там должен был заработать пенальти, но не поставили. В игре с «Нижним» у нас еще Табидзе удалили непонятно за что. Я с эмоциями не совладал, и все... Если честно, доволен, что не ударил никого.
Что мне сказали в раздевалке? Да что тут скажешь, все понятно. Я первый переоделся и уехал домой. Шучу! Никто ничего не сказал. Ругать меня? Я сам понимаю, что не прав. Похвалить меня тоже не за что. Поэтому просто все молчали, — сказал Глушков.
Глушков принял участие в шоу Салахова «1х1 на БЕТСИТИ Сборах», которое можно посмотреть на ВК и на YouTube.
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