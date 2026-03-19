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19 марта, 23:50

Никита Глушков — о пенальти в матче с «Пари НН»: «Доволен, что никого не ударил»

Полузащитник «Динамо» Махачкала в разговоре с амбассадором БЕТСИТИ Эльханом Малаховым вспомнил «привезенный» пенальти в матче 18-го тура РПЛ с «Пари НН». Та игра завершилась победой гостей, единственный гол был забит с пенальти.

Ощущения были гадские. Накопилось все за сезон, много решений было не в нашу пользу. А перед этим матчем играли с «Сочи», я там должен был заработать пенальти, но не поставили. В игре с «Нижним» у нас еще Табидзе удалили непонятно за что. Я с эмоциями не совладал, и все... Если честно, доволен, что не ударил никого.

Что мне сказали в раздевалке? Да что тут скажешь, все понятно. Я первый переоделся и уехал домой. Шучу! Никто ничего не сказал. Ругать меня? Я сам понимаю, что не прав. Похвалить меня тоже не за что. Поэтому просто все молчали, — сказал Глушков.

Глушков принял участие в шоу Салахова «1х1 на БЕТСИТИ Сборах», которое можно посмотреть на ВК и на YouTube.

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2
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
3
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
4
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
5
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
6
 Балтика 0 0 0 0 0-0 0
7
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
8
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
9
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
10
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
11
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
12
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
13
 Акрон 0 0 0 0 0-0 0
14
 Динамо Мх 0 0 0 0 0-0 0
15
 Родина 0 0 0 0 0-0 0
16
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
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1 тур
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26.07 00:00 Спартак – Родина - : -
26.07 00:00 Оренбург – Ростов - : -
26.07 00:00 Локомотив – Ахмат - : -
26.07 00:00 ЦСКА – Балтика - : -
26.07 00:00 Рубин – Краснодар - : -
26.07 00:00 Акрон – Зенит - : -
26.07 00:00 Факел – Динамо Мх - : -
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