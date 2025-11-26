Галактионов: «Надеюсь, «Локомотив» и Баринов договорятся о контракте»

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов выразил надежду, что клуб продлит контракт с полузащитником Дмитрием Бариновым.

Контракт капитана железнодорожников истекает в конце сезона-2025/26.

— Продолжаете ли расчитывать на Баринова в следующем году?

— Во-первых, эти вбросы происходят уже не в первый раз. Это не совсем приятно. Давайте уважать игроков, тренерский штаб, окружение игрока. Дима — наш капитан. Основополагающий игрок. Надеюсь, клубу и стороне футболиста удастся договориться. Давайте действовать поэтапно и ждать информации из официальных источников.