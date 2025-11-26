Галактионов поблагодарил «Локомотив» за доверие после продления контракта

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов прокомментировал продление контракта с клубом.

В среду «Локомотив» объявил о продлении соглашения с 41-летним специалистом. Новый договор рассчитан до 2028 года.

«Спасибо за доверие. Благодарю клуб, совет директоров, Ротенберга, Нагорных. Сразу нашли точки соприкосновения. Были моменты, но мы их быстро решили. Пошли друг другу на встречу. Спасибо огромное всем. Будем биться на благо клуба», — сказал Галактионов.

26 ноября «Локомотив» уступил «Спартаку» в ответном матче четвертьфинала пути РПЛ FONBET Кубка России — 2:3 (3:6 по сумме двух матчей). Красно-зеленые опустились в путь регионов турнира.

В РПЛ «Локомотив» с 31 очком занимает четвертое место после 16 туров. 30 ноября команда на выезде сыграет с «Ростовом» в 17-м туре.