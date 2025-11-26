Ротенберг — о продлении контракта Галактионова: «С его помощью мы вернем «Локомотив» на победные рельсы»

Генеральный директор «Локомотива» Борис Ротенберг прокомментировал продление контракта с главным тренером команды Михаилом Галактионовым.

Клуб объявил о продлении соглашения с 41-летним специалистом 26 ноября. Новый договор рассчитан до 2028 года.

«Хочется поздравить Михаила Михайловича. Важно, чтобы все болельщики знали, что сотрудничество основано на доверии. Мы с ним сразу нашли общий язык. Сейчас открывается новая страница развития клуба. Есть общее понимание, куда клуб должен двигаться дальше. С помощью Галактионова мы вернем «Локомотив» на победные рельсы. Уверены, что клуб будет на первом месте», — сказал Ротенберг.

26 ноября «Локомотив» уступил «Спартаку» в ответном матче четвертьфинала пути РПЛ FONBET Кубка России — 2:3 (3:6 по сумме двух матчей). Красно-зеленые опустились в путь регионов турнира.

В РПЛ «Локомотив» с 31 очком занимает четвертое место после 16 туров. 30 ноября команда на выезде сыграет с «Ростовом» в 17-м туре.