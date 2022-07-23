Главный тренер «Локомотива» Циннбауэр рассказал о подготовке к матчу с «Ростовом»

Главный тренер «Локомотива» Йозеф Циннбауэр рассказал о подготовке к матчу 2-го тура РПЛ против «Ростова».

«Могу сказать, что мы отлично использовали свой недельный цикл. Мы качественно проанализировали свою прошлую игру против «Нижнего Новгорода» и подготовились к предстоящему матчу с «Ростову», — сказал Циннбауэр.

Также специалист поделился мнением о голкиперах команды.

«Я рад, что у нас не только один хороший вратарь, а целых три в обойме. Мы очень довольны игрой Худякова в этом сезоне и прошлом. Наверно, сейчас он выглядит чуть сильнее, чем Гильерме и остальные наши вратари», — добавил Циннбауэр.

Матч «Локомотив» — «Ростов» состоится завтра, 24 июля, начало — в 20.00 (мск).