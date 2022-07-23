Циннбауэр оценил шансы «Локомотива» победить «Ростов» в матче РПЛ

Главный тренер «Локомотива» Йозеф Циннбауэр поделился ожиданиями от матча с «Ростовом» во 2-м туре РПЛ.

«Мы хотели бы улучшить нашу игру в атаке по сравнению с прошлым матчем. Как мы можем видеть, «Ростов» чуть изменил свою игру. Команда очень опасная, они играют в быстрый атакующий футбол. Нам нужно быть в полной боевой готовности для того, чтобы противостоять ростовчанам.

Они быстро переходят из обороны в атаку, это нужно учитывать. У них в центре есть два хороших игрока — Уткин и Байрамян. Они могу доставить мяч в любую точку поля. Я знаю, что в их составе есть игроки, которые были в «Локомотиве». Думаю, что завтрашняя игра будет очень горячей», — сказал Циннбауэр.

Матч «Локомотив» — «Ростов» состоится 24 июля в 20:00 по московскому времени.