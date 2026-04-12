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12 апреля, 21:46

Шесть матчей 24-го тура РПЛ завершились вничью

Шесть из семи сыгранных матчей 24-го тура чемпионата России завершились вничью.

В субботу, 11 апреля, прошли игры «Крылья Советов» — «Ахмат» (2:2), «Рубин» — «Оренбург» (0:0) и «Балтика» — «Пари НН» (2:2).

Единственную победу в туре на данный момент одержал «Сочи»: 16-я команда РПЛ в первом матче воскресенья обыграла ЦСКА (1:0).

Еще три встречи 12 апреля завершились со счетом 1:1: «Ростов» — «Спартак», «Локомотив» — «Динамо» Махачкала и «Зенит» — «Краснодар».

Заключительная игра тура «Акрон» — «Динамо» пройдет в понедельник, 13 марта.

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РПЛ
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 0 0 0 0 0-0 0
2
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
3
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
4
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
5
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
6
 Балтика 0 0 0 0 0-0 0
7
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
8
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
9
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
10
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
11
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
12
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
13
 Акрон 0 0 0 0 0-0 0
14
 Динамо Мх 0 0 0 0 0-0 0
15
 Родина 0 0 0 0 0-0 0
16
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
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24.07 20:00 ЦСКА – Балтика - : -
25.07 14:00 Динамо – Кр. Советов - : -
25.07 16:15 Акрон – Зенит - : -
25.07 18:30 Факел – Динамо Мх - : -
25.07 20:45 Спартак – Родина - : -
26.07 14:30 Оренбург – Ростов - : -
26.07 17:00 Локомотив – Ахмат - : -
26.07 19:30 Рубин – Краснодар - : -
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