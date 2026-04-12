Шесть матчей 24-го тура РПЛ завершились вничью

Шесть из семи сыгранных матчей 24-го тура чемпионата России завершились вничью.

В субботу, 11 апреля, прошли игры «Крылья Советов» — «Ахмат» (2:2), «Рубин» — «Оренбург» (0:0) и «Балтика» — «Пари НН» (2:2).

Единственную победу в туре на данный момент одержал «Сочи»: 16-я команда РПЛ в первом матче воскресенья обыграла ЦСКА (1:0).

Еще три встречи 12 апреля завершились со счетом 1:1: «Ростов» — «Спартак», «Локомотив» — «Динамо» Махачкала и «Зенит» — «Краснодар».

Заключительная игра тура «Акрон» — «Динамо» пройдет в понедельник, 13 марта.

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