Главный тренер «Краснодара» Ивич рассказал о желании провести матчи с зарубежными командами

Главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич рассказал, что хотел бы, чтобы команда провела матчи с зарубежными командами.

— Хотели ли бы вы, чтобы в подобных турнирах участвовали зарубежные команды?

— Конечно. Игры — часть предсезонки. Хорошо сыграть с сильными соперниками, понять их уровень, свой уровень, обратить внимание на какие-то детали. Также проверить молодых игроков, которым нужное внимание и доверие.

Зимний Кубок РПЛ пройдет в Абу-Даби (ОАЭ) со 2 по 11 февраля. В турнире примут участие «Спартак», «Ростов», «Краснодар» и «Сочи»