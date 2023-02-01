Карпин поделился мнение о том, что зарубежные команды не согласны играть с российскими клубами

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин высказался о том, что не все зарубежные команды согласны играть с российскими клубамию

— Есть ли проблема в том, что не все зарубежные команды согласны играть с нашими?

— Проблематично. Насколько? Намного. В Австрии мы играли с командами второй бундеслиги — на таком уровне интересно себя посмотреть. Никто не отказался бы сыграть с «Партизаном» или «Црвеной Звездой», к примеру.

На зимних сборах с российскими командами отказались проводить товарищеские матчи «Левски», «Берое» (оба — Болгария), «Тисакечке» (Венгрия) и «Вайле» (Дания).

1 февраля стало известно, что «Оцелул» из Румынии отказался от товарищеского матча с «Енисеем» на сборе в Турции за час до начала игры.