Абаскаль: «Очень важно играть с зарубежными командами, чтобы сравнивать свой уровень с ними»

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль высказался об отказе зарубежных клубов играть с российскими командами.

— Есть ли проблема в том, что не все зарубежные команды согласны играть с нашими?

— Очень важно играть с зарубежными командами, чтобы сравнивать свой уровень с ними. На этом турнире тоже сильные соперники, и это будет хороший опыт для каждого из нас — тренеров. Я приведу пример с чемпионатом Швейцарии: там всего 10 команд, и сильно надоедает постоянно играть друг с другом. Сейчас у нас были матчи Кубка России в экспериментальном формате, и вот есть такая возможность.

Болгарский «Левски» отказался от товарищеского матча со «Спартаком» на зимних сборах в ОАЭ.