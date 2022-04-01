Главный тренер «Химок» Сергей Юран прокомментировал победу над «Рубином» (3:2) в матче 23-го тура Тинькофф Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Триллер получился. Для болельщиков хорошо, что было много голов. У команд было желание, самоотдача. В первом тайме была зажатость. В перерыве донес парням правильные слова, сделали поправки, сработали замены. Любому тренеру приятно, когда его игроки слушают. Они молодцы, выполняют. Достали из себя максимум. Мы не были фаворитами, сложный матч был. И две команды на пределе провели матч, тяжелое поле. Ничья бы не устроили ни нас, ни «Рубин», — сказал Юран.

Тренер отметил, что доволен своими подопечными.

«Все таскали пианино. Я пришел в «Химки» и сказал, что не будет кто-то играть, а кто-то таскать. Мы все взяли. Доволен командой, персоналом. Каждую игру так надо работать и в конце сезона сыграем на пять», — сказал он.

Встреча проходила на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани.

В составе подмосковной команды забитыми мячами отметились Денис Глушаков, Илья Кухарчук и Захар Волков. Еще один мяч в свои ворота забил Дмитрий Тихий. У казанцев единственный гол на счету Германа Онугхи.

После 23 туров РПЛ «Химки» набрали 21 очко и поднялись на 13-е место в турнирной таблице. «Рубин» с 25 баллами остался на 10-й позиции.