Юран: «Может и лучше, что легионеры уехали»

Главный тренер «Химок» Сергей Юран после победного матча 23-го тура Тинькофф РПЛ с «Рубином» (3:2) высказался об отъезде легионеров.

«Сейчас есть психологический подъем. Легионеры... Я был сторонником качественный легионеров в РПЛ. Сейчас они уехали, но паники нет. Есть шанс у наших парней. Может быть допущу такое выражение — может и лучше, что они уехали. Зато будем больше внимание обращаться на своих. В стране 150 миллионов. Будет больше шансов у российских игроков. А их очень много. Они должны иметь шанс.

Григалава может уехать? Он 10 лет поиграл в России. Нет у него таких мыслей. Думаю, и не появится. Пока он здесь и играет», — сказал Юран.

«Химки» идут на 13-м месте в турнирной таблице, набрав 21 очко.