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Юран: «Может и лучше, что легионеры уехали»

Сергей Юран считает, что уход легионеров положительно повлиял на «Химки»
Владислав Зимагулов
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Главный тренер «Химок» Сергей Юран после победного матча 23-го тура Тинькофф РПЛ с «Рубином» (3:2) высказался об отъезде легионеров.

«Сейчас есть психологический подъем. Легионеры... Я был сторонником качественный легионеров в РПЛ. Сейчас они уехали, но паники нет. Есть шанс у наших парней. Может быть допущу такое выражение — может и лучше, что они уехали. Зато будем больше внимание обращаться на своих. В стране 150 миллионов. Будет больше шансов у российских игроков. А их очень много. Они должны иметь шанс.

Григалава может уехать? Он 10 лет поиграл в России. Нет у него таких мыслей. Думаю, и не появится. Пока он здесь и играет», — сказал Юран.

«Химки» идут на 13-м месте в турнирной таблице, набрав 21 очко.

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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Основные источники исследования

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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Локомотив
Спартак

Обе забьют - да

25%

1.75

1X

18%

1.70

ИТБ2 (1.0)

13%

1.45
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Краснодар
Динамо

П2

21%

2.10

Обе забьют - да

20%

1.79

Ф2 (0)

17%

1.53
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Сочи
Зенит

П2

24%

1.77

ТБ 2.5

22%

1.79

Обе забьют - да

15%

1.76
Сергей Юран
ФК Рубин (Казань)
ФК Химки
0
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 Зенит 22 14 6 2 53-23 48
2
 Динамо 22 13 4 5 41-24 43
3
 ЦСКА 22 13 3 6 32-18 42
4
 Сочи 22 12 2 8 35-24 38
5
 Краснодар 21 10 6 5 34-21 36
6
 Локомотив 21 9 7 5 31-25 34
7
 Кр. Советов 21 9 5 7 28-23 32
8
 Ахмат 22 10 1 11 29-30 31
9
 Спартак 22 7 6 9 24-31 27
10
 Рубин 23 7 4 12 31-42 25
11
 Н. Новгород 22 6 6 10 20-32 24
12
 Ростов 21 5 7 9 33-38 22
13
 Химки 23 4 9 10 22-39 21
14
 Арсенал 22 5 5 12 24-46 20
15
 Урал 22 4 8 10 13-22 20
16
 Уфа 22 3 9 10 19-31 18
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