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Сегодня, 21:15

12 поражений за чемпионат — худший результат в карьере Слуцкого

Кирилл Бурдаков
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Леонид Слуцкий.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

В стартовом матче 23-го тура «Рубин» на своем поле проиграл «Химкам» (2:3).

Для казанцев неудача стала уже 12 в нынешнем чемпионате. Этот результат — худший в долгой тренерской карьере Леонида Слуцкого. 11 поражений было у специалиста в сезоне-2009, который он начал в «Крыльях Советов» (+8=6-10, мячи 24-29), а завершил в ЦСКА (+3=0-1, мячи 7-4), по девять неудач терпели ЦСКА-2011/12 (в 44 турах!) и «Рубин» — 2020/21.

Леонид Слуцкий в чемпионатах России

Сезон

Команда

И

В

Н

П

М

О

2005

Москва

16

8

3

5

22-19

27

2006

Москва

30

10

13

7

41-37

43

2007

Москва

30

15

7

8

40-32

52

2008

Крылья Советов

30

12

12

6

46-28

48

2009

Крылья Советов/ЦСКА

28

11

6

11

31-33

39

2010

ЦСКА

30

18

8

4

51-22

62

2011/12

ЦСКА

44

19

16

9

72-47

73

2012/13

ЦСКА

30

20

4

6

49-25

64

2013/14

ЦСКА

30

20

4

6

49-26

64

2014/15

ЦСКА

30

19

3

8

67-27

60

2015/16

ЦСКА

30

20

5

5

51-25

65

2016/17

ЦСКА

17

9

5

3

21-11

32

2019/20

Рубин

11

4

4

3

7-7

16

2020/21

Рубин

30

16

5

9

42-33

53

2021/22

Рубин

23

7

4

12

31-42

25

Итого

409

208

99

102

611-413

723

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Локомотив
Спартак

Обе забьют - да

25%

1.75

1X

18%

1.70

ИТБ2 (1.0)

13%

1.45
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Краснодар
Динамо

П2

21%

2.10

Обе забьют - да

20%

1.79

Ф2 (0)

17%

1.53
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Сочи
Зенит

П2

24%

1.77

ТБ 2.5

22%

1.79

Обе забьют - да

15%

1.76
ФК Рубин (Казань)
Леонид Слуцкий
0
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 22 14 6 2 53-23 48
2
 Динамо 22 13 4 5 41-24 43
3
 ЦСКА 22 13 3 6 32-18 42
4
 Сочи 22 12 2 8 35-24 38
5
 Краснодар 21 10 6 5 34-21 36
6
 Локомотив 21 9 7 5 31-25 34
7
 Кр. Советов 21 9 5 7 28-23 32
8
 Ахмат 22 10 1 11 29-30 31
9
 Спартак 22 7 6 9 24-31 27
10
 Рубин 23 7 4 12 31-42 25
11
 Н. Новгород 22 6 6 10 20-32 24
12
 Ростов 21 5 7 9 33-38 22
13
 Химки 23 4 9 10 22-39 21
14
 Арсенал 22 5 5 12 24-46 20
15
 Урал 22 4 8 10 13-22 20
16
 Уфа 22 3 9 10 19-31 18
Результаты / календарь
1 тур
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19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
1.04 19:00
Рубин – Химки
 2 : 3
2.04 14:00
Арсенал – Ахмат
 - : -
2.04 14:00
Кр. Советов – Уфа
 - : -
2.04 16:30
Ростов – Н. Новгород
 - : -
2.04 19:30
Локомотив – Спартак
 - : -
3.04 14:00
Краснодар – Динамо
 - : -
3.04 16:30
ЦСКА – Урал
 - : -
3.04 19:00
Сочи – Зенит
 - : -
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ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 14
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 10
Федор Смолов

Федор Смолов

Динамо

 10
П
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 6
Рифат Жемалетдинов

Рифат Жемалетдинов

Локомотив

 6
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 12 1 3
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 19 1 7
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