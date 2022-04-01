12 поражений за чемпионат — худший результат в карьере Слуцкого
В стартовом матче 23-го тура «Рубин» на своем поле проиграл «Химкам» (2:3).
Для казанцев неудача стала уже 12 в нынешнем чемпионате. Этот результат — худший в долгой тренерской карьере Леонида Слуцкого. 11 поражений было у специалиста в сезоне-2009, который он начал в «Крыльях Советов» (+8=6-10, мячи 24-29), а завершил в ЦСКА (+3=0-1, мячи 7-4), по девять неудач терпели ЦСКА-2011/12 (в 44 турах!) и «Рубин» — 2020/21.
Леонид Слуцкий в чемпионатах России
|
Сезон
|
Команда
|
И
|
В
|
Н
|
П
|
М
|
О
|
2005
|
Москва
|
16
|
8
|
3
|
5
|
22-19
|
27
|
2006
|
Москва
|
30
|
10
|
13
|
7
|
41-37
|
43
|
2007
|
Москва
|
30
|
15
|
7
|
8
|
40-32
|
52
|
2008
|
Крылья Советов
|
30
|
12
|
12
|
6
|
46-28
|
48
|
2009
|
Крылья Советов/ЦСКА
|
28
|
11
|
6
|
11
|
31-33
|
39
|
2010
|
ЦСКА
|
30
|
18
|
8
|
4
|
51-22
|
62
|
2011/12
|
ЦСКА
|
44
|
19
|
16
|
9
|
72-47
|
73
|
2012/13
|
ЦСКА
|
30
|
20
|
4
|
6
|
49-25
|
64
|
2013/14
|
ЦСКА
|
30
|
20
|
4
|
6
|
49-26
|
64
|
2014/15
|
ЦСКА
|
30
|
19
|
3
|
8
|
67-27
|
60
|
2015/16
|
ЦСКА
|
30
|
20
|
5
|
5
|
51-25
|
65
|
2016/17
|
ЦСКА
|
17
|
9
|
5
|
3
|
21-11
|
32
|
2019/20
|
Рубин
|
11
|
4
|
4
|
3
|
7-7
|
16
|
2020/21
|
Рубин
|
30
|
16
|
5
|
9
|
42-33
|
53
|
2021/22
|
Рубин
|
23
|
7
|
4
|
12
|
31-42
|
25
|
Итого
|
|
409
|
208
|
99
|
102
|
611-413
|
723
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|22
|14
|6
|2
|53-23
|48
|
2
|Динамо
|22
|13
|4
|5
|41-24
|43
|
3
|ЦСКА
|22
|13
|3
|6
|32-18
|42
|
4
|Сочи
|22
|12
|2
|8
|35-24
|38
|
5
|Краснодар
|21
|10
|6
|5
|34-21
|36
|
6
|Локомотив
|21
|9
|7
|5
|31-25
|34
|
7
|Кр. Советов
|21
|9
|5
|7
|28-23
|32
|
8
|Ахмат
|22
|10
|1
|11
|29-30
|31
|
9
|Спартак
|22
|7
|6
|9
|24-31
|27
|
10
|Рубин
|23
|7
|4
|12
|31-42
|25
|
11
|Н. Новгород
|22
|6
|6
|10
|20-32
|24
|
12
|Ростов
|21
|5
|7
|9
|33-38
|22
|
13
|Химки
|23
|4
|9
|10
|22-39
|21
|
14
|Арсенал
|22
|5
|5
|12
|24-46
|20
|
15
|Урал
|22
|4
|8
|10
|13-22
|20
|
16
|Уфа
|22
|3
|9
|10
|19-31
|18
|1.04
|19:00
|
Рубин – Химки
|2 : 3
|2.04
|14:00
|
Арсенал – Ахмат
|- : -
|2.04
|14:00
|
Кр. Советов – Уфа
|- : -
|2.04
|16:30
|
Ростов – Н. Новгород
|- : -
|2.04
|19:30
|
Локомотив – Спартак
|- : -
|3.04
|14:00
|
Краснодар – Динамо
|- : -
|3.04
|16:30
|
ЦСКА – Урал
|- : -
|3.04
|19:00
|
Сочи – Зенит
|- : -
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|14
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|10
|
|
Федор Смолов
Динамо
|10
|П
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|6
|
|
Рифат Жемалетдинов
Локомотив
|6
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|12
|1
|3
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0
|
|
Александр Соболев
Спартак
|19
|1
|7