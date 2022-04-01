12 поражений за чемпионат — худший результат в карьере Слуцкого

В стартовом матче 23-го тура «Рубин» на своем поле проиграл «Химкам» (2:3).

Для казанцев неудача стала уже 12 в нынешнем чемпионате. Этот результат — худший в долгой тренерской карьере Леонида Слуцкого. 11 поражений было у специалиста в сезоне-2009, который он начал в «Крыльях Советов» (+8=6-10, мячи 24-29), а завершил в ЦСКА (+3=0-1, мячи 7-4), по девять неудач терпели ЦСКА-2011/12 (в 44 турах!) и «Рубин» — 2020/21.

Леонид Слуцкий в чемпионатах России