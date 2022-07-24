Йоканович: «Я буду рад, если Варела останется с нами и будет частью «Динамо»

Главный тренер «Динамо» Славиша Йоканович заявил, что будет рад возвращению защитника Гильермо Варелы в команду.

По информации «СЭ», защитник московского клуба Варела без предупреждения покинул расположение клуба перед матчем 2-го тура РПЛ против «Торпедо».

«Я буду рад, если Варела останется с нами и будет частью команды, — приводит слова Йокановича пресс-служба «Динамо». — Конечно, это необычная ситуация, но я пытаюсь понять его реакцию. Сейчас у всех иностранных футболистов выигрышная ситуация — они могут играть здесь или в любой момент уехать. Все делают ошибки, это свойственно людям. Мы должны разобраться с этой ситуацией и двигаться дальше. Если он останется, то это будет здорово, если нет, то будем искать другой выход».

23 июля сообщалось, что «Динамо» предложил Вареле новый контракт в связи с интересом к футболисту со стороны «Фламенго». Сам футболист 18 июля заявлял, что не собирается уходить из московской команды.

Варела выступает за «Динамо» с октября 2020 года. Нынешний контракт уругвайца действует до конца июня 2023 года.