Смольников назвал ключевой отрезок матча против «Динамо»

Защитник «Торпедо» Игорь Смольников подвел итоги матча 2-го тура РПЛ против «Динамо» (0:4).

— Я думаю, в первые 30 минут мы действовали достаточно неплохо. Были опасные контратаки. После тридцатой минуты эта опасная 15-ти минутка была, как холодный душ. За это время игра была сделана.

— Кроме индивидуальных ошибок защитников, которые бросались в глаза, из-за чего еще проиграли?

— В первую очередь, у нас не очень получался выход из обороны. Плохо держался мяч. Из-за этого очень много ошибались. Только забрали мяч — сразу потеря. Этим усложняли себе жизнь.