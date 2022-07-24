«Ахмат» — «Факел»: Агаларов забил дебютный гол в составе грозненцев

Нападающий «Ахмата» Гамид Агаларов забил гол в матче 2-го тура РПЛ против «Факела». Он вывел грозненцев вперед во втором тайме — 2:1.

Нападающий получил мяч в центре штрафной, обработал его под удар и пробил по воротам. Ни вратарь, ни защитники воронежцев не смогли помешать голу.

Для лучшего бомбардира прошлого сезона РПЛ этот гол стал дебютным в составе «Ахмата».