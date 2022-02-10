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10 февраля, 23:37

Шварц: «Динамо» провело игру против «Сочи» очень организованно""

Шварц прокомментировал победу «Динамо» над «Сочи» в товарищеском матче
Карен Саркисян
Корреспондент

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц прокомментировал победу над «Сочи» (2:1) в товарищеском матче.

«Сейчас для «Динамо» не особо важно, что «Сочи» выступает с нами в РПЛ, — приводит слова Шварца официальный сайт московского клуба. — Для нас важно сыграть против хорошей команды и провести качественную контрольную игру. Сегодня был очень интенсивный футбол. Мы рады, что у нас получилось провести встречу с такой командой, как «Сочи».

Тренер высказался о голах Георгия Сулаквелидзе и Федора Смолова.

«Первый мяч забил молодой Сулаквелидзе, а второй — опытный Смолов. Если брать всю команду, то первые 60-65 минут мы очень хорошо выполняли многие вещи, а в концовке, когда подустали, стало немного сложнее. Но в целом «Динамо» провело игру против «Сочи» очень организованно», — сказал он.

В следующей встрече на тренировочных сборах в Турции «Динамо» сыграет с латвийским РФШ. Игра состоится 13 февраля. Начало — 17:00 по мск.

Источник: https://fcdm.ru/news/sandro-svarc-igru-protiv-soci-proveli-ocen-organizovanno
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