Тренер «Ривер Плейта» Гальярдо прокомментировал новость о переходе Карраскаля в ЦСКА

Главный тренер «Ривер Плейта» Марсело Гальярдо рассказал, что он думает о возможном переходе полузащитника команды Хорхе Карраскаля в ЦСКА.

«В последние дни появился интерес к Карраскалю, — цитирует специалиста Pasion Monumental. — Я говорил с Хорхе, и он сказал мне, что он воодушевлен, хотя ему грустно от того, что происходит здесь. Также я сказал ему, что это может быть хорошо для его карьеры и ее целостности, потому что ему скоро будет 24. Он думал так же. Хотя вопрос не закрыт, мы должны быть внимательны до завтра».

23-летний колумбиец в текущем сезоне провел 44 матча за «Ривер» во всех турнирах и забил четыре мяча при трех голевых передачах. Transfermarkt оценивает его в 6,2 миллиона евро.

Ранее сообщалось, что ЦСКА арендует игрока с опцией выкупа.