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Главный тренер «Динамо» Новиков поддержал введение пяти замен

21:30
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Главный тренер «Динамо» Кирилл Новиков поделился мнением о введении пяти замен в оставшихся матчах сезона.

— Пять замен — это хорошее начинание, потому что мы сидели дома, не все могли тренироваться или бегать, — сказал Новиков в прямом эфире «Динамо» в Instagram. — Могут возникнуть травмы и еще какие-то проблемы. Эти пять замен позволят избежать тяжелых травм.

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