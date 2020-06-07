Главный тренер «Динамо» Новиков поддержал введение пяти замен

Главный тренер «Динамо» Кирилл Новиков поделился мнением о введении пяти замен в оставшихся матчах сезона.

— Пять замен — это хорошее начинание, потому что мы сидели дома, не все могли тренироваться или бегать, — сказал Новиков в прямом эфире «Динамо» в Instagram. — Могут возникнуть травмы и еще какие-то проблемы. Эти пять замен позволят избежать тяжелых травм.