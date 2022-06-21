Федотов поделился ожиданиями от товарищеского турнира «Кубок Матч Премьер»

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов поделился ожиданиями от товарищеского турнира «Кубок Матч Премьер».

«Турнир — это статус, это другой уровень накала борьбы. Но это и часть подготовки к началу сезона. У нас идет подготовка, тренировочная деятельность, а спарринги и турнир — это все интересно. Сражения за первое место добавляют мотивации, у турнира свой шарм. Не приехали еще сборники-легионеры, но как раз они будут приезжать по ходу турнира и адаптироваться к условиям», — сказал Федотов.

Помимо ЦСКА в турнире примут участие «Зенит», «Сочи» и «Нижний Новгород».

Матчи пройдут на двух стадионах — «ВЭБ Арене» в Москве и «Смене» в Санкт-Петербурге.