В «Химках» рассказали о будущем Дагерстоля после решения ФИФА

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков в разговоре с «СЭ» рассказал о ситуации с шведским защитником Филипом Дагерстолем.

«У нас из-за решения ФИФА проблема только с Дагерстолем. Договориться с ним не получается. Будем договариваться с ним о расторжении, если ни один клуб не захочет приобрести права на него. Здесь еще есть надежда, посмотрим», — сказал Терюшков «СЭ».

21 июня Международная федерация футбола (ФИФА) разрешила иностранным игрокам и тренерам приостанавливать контракты с российскими клубами до 30 июня 2023 года.

Дагерстоль в марте покинул расположение подмосковного клуба и на правах аренды до конца сезона перешел в шведский «Норрчепинг».