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В «Химках» рассказали о будущем Дагерстоля после решения ФИФА

Сергей Федоров
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков в разговоре с «СЭ» рассказал о ситуации с шведским защитником Филипом Дагерстолем.

«У нас из-за решения ФИФА проблема только с Дагерстолем. Договориться с ним не получается. Будем договариваться с ним о расторжении, если ни один клуб не захочет приобрести права на него. Здесь еще есть надежда, посмотрим», — сказал Терюшков «СЭ».

21 июня Международная федерация футбола (ФИФА) разрешила иностранным игрокам и тренерам приостанавливать контракты с российскими клубами до 30 июня 2023 года.

Дагерстоль в марте покинул расположение подмосковного клуба и на правах аренды до конца сезона перешел в шведский «Норрчепинг».

РПЛ
ФК Химки
ФИФА
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2
 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
10
 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
11
 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
14
 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
15
 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
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 Арсенал 30 5 8 17 30-59 23
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21.05 17:00
Арсенал – Урал
 1 : 2
21.05 17:00
Динамо – Сочи
 1 : 5
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Краснодар – Ахмат
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21.05 17:00
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 1 : 0
21.05 17:00
Рубин – Уфа
 1 : 2
21.05 17:00
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 2 : 1
21.05 17:00
ЦСКА – Ростов
 4 : 0
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Г
Гамид Агаларов

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Уфа

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Матео Кассьерра

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Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 14
П
Антон Зиньковский

Антон Зиньковский

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Далер Кузяев

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Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

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И К Ж
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Горан Чаушич

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