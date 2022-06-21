«Краснодар» расторг контракт с Ильиным по обоюдному согласию

«Краснодар» расторг контракт с нападающим Владимиром Ильиным. Как сообщает пресс-служба клуба, стороны договорились о расторжении контракта по взаимному согласию сторон.

Ранее «СЭ» сообщал, что «Ахмат» заинтересован в возвращении Ильина из «Краснодара».

Игрок выступал в грозненском клубе с января 2020 года по июль 2021. Затем 30-летний футболист перешел в краснодарскую команду. В минувшем сезоне на его счету четыре гола в 24 матчах.