Владимир Федотов рассказал о функционале новичка ЦСКА Саши Зделара

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов рассказал, на какой позиции в команде видит полузащитника Сашу Зделара.

«Это шестерка. Хороший отбор, надежная и дисциплинированная игра в оборонительных действиях. Он всегда на месте. Надежность при выходе из обороны в атаку.

Футболист должен иметь свое «я». Должен проявлять лидерские качества. Не каждому это дано», — сказал тренер YouTube-каналу ЦСКА.

В четверг, 28 июля, как и сообщал «СЭ», московский клуб подписал соглашение с 27-летним сербом на три года с возможностью продления.