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Сегодня, 18:41

Владимир Федотов рассказал о функционале новичка ЦСКА Саши Зделара

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов рассказал, на какой позиции в команде видит полузащитника Сашу Зделара.

«Это шестерка. Хороший отбор, надежная и дисциплинированная игра в оборонительных действиях. Он всегда на месте. Надежность при выходе из обороны в атаку.

Футболист должен иметь свое «я». Должен проявлять лидерские качества. Не каждому это дано», — сказал тренер YouTube-каналу ЦСКА.

В четверг, 28 июля, как и сообщал «СЭ», московский клуб подписал соглашение с 27-летним сербом на три года с возможностью продления.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=aeD88CVq85g
Владимир Федотов (тренер, ЦСКА)
ФК ЦСКА (Москва)
Саша Зделар
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