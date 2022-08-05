Федотов поделился впечатлениями от работы с новиком ЦСКА Виктором Мендесом

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов поделился впечатлениями от работы с новиком команды Виктором Мендесом.

«Хорошая работоспособность. Это раз. Хорошая работа с мячом, понимание игры. Чувствует хорошо темп и ритм игры. Хорошо включается в атаку, хорошо видит поле. Это те качества, которые нужны команде.

Молодой футболист, у которого есть перспективы для роста. Знаем, что уже привлекался в сборную. Поэтому его амбиции должны двигать его вперед», — сказал тренер YouTube-каналу ЦСКА.

22-летний полузащитник перешел к армейцам из чилийского клуба «Унион Эспаньола» 29 июля.