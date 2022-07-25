ЦСКА предлагает капитану «Партизана» Зделару контракт на три года

Как стало известно «СЭ», ЦСКА проявляет интерес к капитану «Партизана» Саше Зделару.

Московский клуб предлагает 27-летнему сербу контракт на три года.

В прошедшем сезоне полузащитник принял участие в 50 матчах за «Партизан» во всех турнирах и отдал восемь результативных передач.

Его контракт с белградским клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.