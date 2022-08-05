В ЦСКА рассказали, почему сделали выбор в пользу полузащитника Саши Зделара

Глава селекционного отдела ЦСКА Андрей Мовсесьян прокомментировал трансфер полузащитника Саши Зделара.

«Это центральный полузащитник с обширным функционалом. Ключевое его умение — передачи за спину на фланговых игроков. Причем с потрясающей точностью.

Также он с успехом отбирает мячи, ведет силовую борьбу.

Он уже имеет опыт смены чемпионата. И у нас нет сомнений, что он очень быстро адаптируется», — сказал Мовсесьян в интервью YouTube-каналу ЦСКА.

В четверг, 28 июля, как и сообщал «СЭ», московский клуб подписал соглашение с 27-летним сербом на три года с возможностью продления.