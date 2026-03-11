Челестини — об удалении Лусиано: «Я бы тоже требовал красную, если бы был на месте другой команды»

Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини прокомментировал эпизод с удалением нападающего команды Лусиано Гонду в матче 20-го тура РПЛ с «Динамо» (1:4) и оценил шансы сокращения дисквалификации.

На 17-й минуте аргентинец в борьбе за мяч ударил защитника бело-голубых Максима Осипенко ногой. Главный судья матча Сергей Иванов после вмешательства ВАР показал Лусиано красную карточку. Позднее игрок ЦСКА заявил, что извинился перед Осипенко за удар ногой.

— Есть ли шанс сократить дисквалификацию для Лусиано?

— Ему решили показать красную, обратились к ВАР. Я бы тоже требовал красную, если бы был на месте другой команды. Хотя очевидно, что Лусиано пытался играть в мяч. Касаемо возможной отмены красной, не думаю, что здесь точно можно было что-то сделать. Была опасная игра и нога была поднята высоко.

10 марта «СЭ» сообщал, что ЦСКА обратился в ЭСК РФС по удалению Лусиано в матче против «Динамо».

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