Лусиано подтвердил, что извинился перед Осипенко за удар ногой в дерби

Нападающий ЦСКА Лусиано Гонду подтвердил, что связался с защитником «Динамо» Максимом Осипенко и принес ему извинения за попадание шипами в плечо во встрече 20-го тура РПЛ.

На 17-й минуте аргентинец в борьбе за мяч ударил Осипенко ногой. Главный судья встречи Сергей Иванов после вмешательства ВАР показал Лусиано красную карточку.

«Я действительно извинился перед Максимом Осипенко. Я раздобыл его номер в клубе и связался с ним. Мы обсудили всю ситуацию.

Я хочу извиниться перед командой и болельщиками. Понимаю, что подвел команду своим удалением в начале встречи. Но я хочу отпустить эту ситуацию, чтобы сосредоточиться на будущих играх. Хочу приносить пользу команде.

У меня не было злого умысла, желания нанести травму Максиму Осипенко. Я не видел его и поднял высоко ногу. А когда заметил, то стал опускать ногу, но все равно задел Максима в области руки. Я хотел сыграть в мяч, а не в соперника. Поэтому я не думал, что моя дисквалификация будет увеличена» — сказал Лусиано Гонду.

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо после игры сообщил, что клуб собирается обратиться в ЭСК РФС, не уточнив, какие именно решения судейской бригады вызвали вопросы у красно-синих.

«Динамо» обыграло ЦСКА со счетом 4:1, бело-голубые занимают седьмое место в турнирной таблице РПЛ с 27 очками. Армейцы идут на четвертой строчке с 36 очками.

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