Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов
Зимний Кубок РПЛ 2026
Уведомления
Главная
Футбол
РПЛ

Лусиано подтвердил, что извинился перед Осипенко за удар ногой в дерби

Константин Белов
Корреспондент
Нападающий ЦСКА Лусиано Гонду и арбитр Алексей Сухой.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Нападающий ЦСКА Лусиано Гонду подтвердил, что связался с защитником «Динамо» Максимом Осипенко и принес ему извинения за попадание шипами в плечо во встрече 20-го тура РПЛ.

На 17-й минуте аргентинец в борьбе за мяч ударил Осипенко ногой. Главный судья встречи Сергей Иванов после вмешательства ВАР показал Лусиано красную карточку.

«Я действительно извинился перед Максимом Осипенко. Я раздобыл его номер в клубе и связался с ним. Мы обсудили всю ситуацию.

Я хочу извиниться перед командой и болельщиками. Понимаю, что подвел команду своим удалением в начале встречи. Но я хочу отпустить эту ситуацию, чтобы сосредоточиться на будущих играх. Хочу приносить пользу команде.

У меня не было злого умысла, желания нанести травму Максиму Осипенко. Я не видел его и поднял высоко ногу. А когда заметил, то стал опускать ногу, но все равно задел Максима в области руки. Я хотел сыграть в мяч, а не в соперника. Поэтому я не думал, что моя дисквалификация будет увеличена» — сказал Лусиано Гонду.

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо после игры сообщил, что клуб собирается обратиться в ЭСК РФС, не уточнив, какие именно решения судейской бригады вызвали вопросы у красно-синих.

«Динамо» обыграло ЦСКА со счетом 4:1, бело-голубые занимают седьмое место в турнирной таблице РПЛ с 27 очками. Армейцы идут на четвертой строчке с 36 очками.

Подписывайся на канал «СЭ» в Max

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Лусиано Гонду
Максим Осипенко
Футбол
ФК Динамо (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
Читайте также
«Арсенал» опозорился после мощного старта сезона. Что это вообще было с «Брайтоном»?
Явка на выборах в Госдуму составила 59,32%
Нидерландский политик Вилдерс посмеялся над Мерцем из-за провала на выборах
Валиева рыдала, Трусова сияла после квада, Дикиджи рассказал о бильярде с Гуменником. Что произошло на контрольных прокатах
Валиевой пока тяжело. На старте сезона она полная противоположность Трусовой
Певица Пелагея не смогла оспорить исполнительский сбор в 5 млн рублей
Популярное видео
«Динамо» Мх — ЦСКА: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Динамо» Мх — ЦСКА: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Динамо»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Динамо»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Ахмат»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Ахмат»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Краснодар»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Краснодар»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Рубин»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Рубин»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Крылья Советов»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Крылья Советов»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Зенит»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Зенит»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Волга» — «Спартак» Кострома: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Волга» — «Спартак» Кострома: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Урал»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Урал»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Динамо» разгромило «Ростов», ЦСКА победил «Динамо» Мх: видео
«Динамо» разгромило «Ростов», ЦСКА победил «Динамо» Мх: видео
«Торпедо» — «Велес»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Велес»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Нижний Новгород» — «Ленинградец»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Нижний Новгород» — «Ленинградец»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Текстильщик» — «Ротор»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Текстильщик» — «Ротор»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Ювентус» — «НЕК Неймеген»: Лига Европы, 1-й тур, видеообзор матча
«Ювентус» — «НЕК Неймеген»: Лига Европы, 1-й тур, видеообзор матча
«Кристал Пэлас» — «Лех»: Лига Европы, 1-й тур, видеообзор матча
«Кристал Пэлас» — «Лех»: Лига Европы, 1-й тур, видеообзор матча
«Бешикташ» — «Марсель»: Лига Европы, 1-й тур, видеообзор матча
«Бешикташ» — «Марсель»: Лига Европы, 1-й тур, видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Борнмут»: Лига Европы, 1-й тур, видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Борнмут»: Лига Европы, 1-й тур, видеообзор матча
Победный гол Угальде «Факелу», ошибки Латышонка с «Зенитом»: видео
Победный гол Угальде «Факелу», ошибки Латышонка с «Зенитом»: видео
«Енисей» — «Арсенал»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Арсенал»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Байер» — «Целе»: Лига Европы, 1-й тур, видеообзор матча
«Байер» — «Целе»: Лига Европы, 1-й тур, видеообзор матча
«Андерлехт» — «Лион»: Лига Европы, 1-й тур, видеообзор матча
«Андерлехт» — «Лион»: Лига Европы, 1-й тур, видеообзор матча
«Милан» — «Бенфика»: Лига Европы, 1-й тур, видеообзор матча
«Милан» — «Бенфика»: Лига Европы, 1-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 20-й тур: ЦСКА — «Динамо», «Оренбург» — «Зенит», «Рубин» — «Краснодар» и другие матчи
В «Балтике» впервые рассказали, как команде удалось прилететь в Ростов-на-Дону
ЭКС назвала правильным пенальти в ворота «Спартака» в матче с «Акроном»
КДК принял решение не применять дополнительные санкции к Лусиано Гонду
ЭСК: Иванов верно удалил Лусиано Гонду в матче ЦСКА — «Динамо»
Кто в РПЛ чаще побеждает, пропустив первым? А кто потерял больше очков, открыв счет?
За ошибку в Самаре вместо Сухого наказан ВАР Шадыханов
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Тщательнее всего выбирают судей на матчи «Зенита», «Спартака» и «Ахмата»

Челестини — об удалении Лусиано: «Я бы тоже требовал красную, если бы был на месте другой команды»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 9 6 3 0 14-7 21
2
 Спартак 9 6 1 2 16-7 19
3
 Динамо 9 6 1 2 14-8 19
4
 ЦСКА 9 5 4 0 15-9 19
5
 Зенит 9 6 0 3 19-9 18
6
 Динамо Мх 9 4 0 5 15-16 12
7
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
8
 Балтика 9 3 2 4 14-12 11
9
 Крылья Советов 9 2 5 2 13-14 11
10
 Ахмат 9 2 4 3 13-13 10
11
 Оренбург 9 1 6 2 7-10 9
12
 Ростов 9 2 2 5 10-17 8
13
 Акрон 9 1 5 3 11-18 8
14
 Локомотив 9 1 4 4 8-11 7
15
 Родина 9 1 2 6 10-22 5
16
 Факел 9 0 3 6 6-13 3
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
9.10 19:30 Ростов – Акрон - : -
10.10 13:00 Оренбург – Динамо Мх - : -
10.10 15:15 Факел – Локомотив - : -
10.10 17:30 Крылья Советов – Спартак - : -
10.10 19:30 Краснодар – Зенит - : -
11.10 14:00 Ахмат – Балтика - : -
11.10 16:30 ЦСКА – Родина - : -
11.10 19:30 Рубин – Динамо - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 7
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 6
Гамид Агаларов
Гамид Агаларов

Динамо Мх

 5
П
Педро
Педро

Зенит

 4
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 8 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 8 1 2
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 3 1 1
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости