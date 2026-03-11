Челестини рассказал о состоянии внутри ЦСКА после двух поражений подряд

Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини рассказал о состоянии внутри команды после двух поражений подряд.

— ЦСКА начал год с двух поражений подряд в РПЛ. Какое состояние внутри команды?

— Даже три поражения подряд у ЦСКА в РПЛ, прошлый год мы закончили поражением от «Краснодара». Но команда в хорошем состоянии. Я видел ее в кубковом матче с «Краснодаром». Она готова, в хорошем состоянии и хорошо играет. В двух из трех последних игр РПЛ мы заканчивали в меньшинстве. С «Ахматом» мы не сделали то, что задумали. Соперник все время забивает нам первым. В 2026 году нам где-то не немного хватает. Немного — но в футболе это все. В прошлом году в сложные моменты, когда мы проиграли, команда могла переламывать ход встречи. Сейчас эту энергию надо вернуть. В Кубке это было видно. Нужно провести работу, чтобы восстановить эти 3-4 процента.

— Газзаев считает, что уход Дивеева — это ошибка. Учитывая результаты, вы также считаете?

— Нет. Потому что нельзя все мерить результатом. Если посмотреть на кубковый матч с «Краснодаром», то мы попали четко в цель. А если на игру с «Ахматом», то не попали. Мы не можем смотреть на этот результат. Но это было решение взаимного обмена. Нам нужен был центральный нападающий, как Лусиано. Поэтому мы осуществили этот обмен. Но я уважаю мнение Валерия Георгиевича, — сказал Челестини.

ЦСКА с 36 очками занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата России-2025/26 после 20 туров.

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