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Челестини рассказал о состоянии внутри ЦСКА после двух поражений подряд

Константин Белов
Корреспондент

Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини рассказал о состоянии внутри команды после двух поражений подряд.

— ЦСКА начал год с двух поражений подряд в РПЛ. Какое состояние внутри команды?

— Даже три поражения подряд у ЦСКА в РПЛ, прошлый год мы закончили поражением от «Краснодара». Но команда в хорошем состоянии. Я видел ее в кубковом матче с «Краснодаром». Она готова, в хорошем состоянии и хорошо играет. В двух из трех последних игр РПЛ мы заканчивали в меньшинстве. С «Ахматом» мы не сделали то, что задумали. Соперник все время забивает нам первым. В 2026 году нам где-то не немного хватает. Немного — но в футболе это все. В прошлом году в сложные моменты, когда мы проиграли, команда могла переламывать ход встречи. Сейчас эту энергию надо вернуть. В Кубке это было видно. Нужно провести работу, чтобы восстановить эти 3-4 процента.

— Газзаев считает, что уход Дивеева — это ошибка. Учитывая результаты, вы также считаете?

— Нет. Потому что нельзя все мерить результатом. Если посмотреть на кубковый матч с «Краснодаром», то мы попали четко в цель. А если на игру с «Ахматом», то не попали. Мы не можем смотреть на этот результат. Но это было решение взаимного обмена. Нам нужен был центральный нападающий, как Лусиано. Поэтому мы осуществили этот обмен. Но я уважаю мнение Валерия Георгиевича, — сказал Челестини.

ЦСКА с 36 очками занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата России-2025/26 после 20 туров.

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Фабио Челестини
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 9 6 3 0 14-7 21
2
 Спартак 9 6 1 2 16-7 19
3
 Динамо 9 6 1 2 14-8 19
4
 ЦСКА 9 5 4 0 15-9 19
5
 Зенит 9 6 0 3 19-9 18
6
 Динамо Мх 9 4 0 5 15-16 12
7
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
8
 Балтика 9 3 2 4 14-12 11
9
 Крылья Советов 9 2 5 2 13-14 11
10
 Ахмат 9 2 4 3 13-13 10
11
 Оренбург 9 1 6 2 7-10 9
12
 Ростов 9 2 2 5 10-17 8
13
 Акрон 9 1 5 3 11-18 8
14
 Локомотив 9 1 4 4 8-11 7
15
 Родина 9 1 2 6 10-22 5
16
 Факел 9 0 3 6 6-13 3
Результаты / календарь
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9.10 19:30 Ростов – Акрон - : -
10.10 13:00 Оренбург – Динамо Мх - : -
10.10 15:15 Факел – Локомотив - : -
10.10 17:30 Крылья Советов – Спартак - : -
10.10 19:30 Краснодар – Зенит - : -
11.10 14:00 Ахмат – Балтика - : -
11.10 16:30 ЦСКА – Родина - : -
11.10 19:30 Рубин – Динамо - : -
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ЖК
Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 7
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 6
Гамид Агаларов
Гамид Агаларов

Динамо Мх

 5
П
Педро
Педро

Зенит

 4
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 8 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 8 1 2
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 3 1 1
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