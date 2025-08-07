Футбол
7 августа, 13:12

Челестини — о возможном уходе Койты из ЦСКА: «Пока открыто трансферное окно, всегда будут слухи»

Константин Белов
Корреспондент

Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини ответил на вопрос по поводу возможного ухода из команды форварда Секу Койты.

Ранее агент игрока сообщил «СЭ», что нападающий может перейти в турецкий «Генчлербирлиги».

«Что касается Койты, то, пока открыто трансферное окно, всегда будут слухи, что кто-то может прийти, кто-то уйти. Так что это вполне нормальная ситуация», — заявил Челестини.

Контракт 25-летнего Койты с армейцами рассчитан до 30 июня 2027 года. В сезоне-2025/26 он в 3 матчах отметился 1 результативной передачей.

Илья Самошников, Ильзат Ахметов, Виллиан Роша, Станислав Черчесов.«Спартак» ищет защитника, Ахметов покинул «Зенит», Черчесов в «Ахмате». Таблица трансферов РПЛ
Материалы сюжета: РПЛ, 4-й тур: «Локомотив» — «Спартак» и другие матчи
ЭСК: судья Цыганок правильно удалил игрока «Пари НН» Майга
ЭСК поддержала решение Сухого отменить гол «Краснодара» в ворота «Оренбурга»
КДК РФС не применит дополнительную дисквалификацию к хавбеку «Пари НН» Майга за удаление в матче с «Ростовом»
КДК РФС оштрафовал «Спартак» за кричалки фанатов в адрес судьи Иванова в матче с «Локомотивом»
Тренер «Зенита» — м Селенков: «Шилова называют новым Аршавиным? Честно говоря, я за него переживаю»
«Краснодар» обратился в ЭСК по итогам матча против «Оренбурга»
  • zg

    А что страшного с ними должно произойти после Рубина,Динамо,Акрона,Краснодара,чтоб прям "мычать"?

    07.08.2025

  • S.M

    и что? Причем тут игра с Зиной? С Оренбургом по нулям сгоняли это же не значит что Оренбург и Зина равные по силе команды.

    07.08.2025

  • zg

    А во второй год "столетия" это особенно тяжело!

    07.08.2025

  • Sergey Sparker

    Судьи! Нынешних жуликов от судейства не остановить.

    07.08.2025

  • Павел Леонидович

    Фабио, гони его в три шеи. Пользы ноль

    07.08.2025

  • zg

    Кони играли лучше Зенита,кого из перечисленных они должны бояться?

    07.08.2025

  • S.M

    Через пару туров послушаем "начальника транспортного цеха" что мычать будет. Рубин, Динамо, Акрон, Краснодар....

    07.08.2025

    • Челестини: «У ЦСКА небольшое количество игроков, но мы сплочены и работаем над приобретениями»

    Челестини рассказал, каких молодых игроков он будет подключать к занятиям с основой ЦСКА
    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    		 И В Н П +/- О
    1
    		 Краснодар 15 10 3 2 28-9 33
    2
    		 ЦСКА 15 10 3 2 26-13 33
    3
    		 Зенит 15 8 6 1 29-12 30
    4
    		 Локомотив 15 8 6 1 31-19 30
    5
    		 Балтика 15 7 7 1 21-7 28
    6
    		 Спартак 15 7 4 4 24-21 25
    7
    		 Рубин 15 5 5 5 15-19 20
    8
    		 Акрон 15 4 6 5 18-20 18
    9
    		 Ростов 15 4 6 5 12-15 18
    10
    		 Динамо 15 4 5 6 22-23 17
    11
    		 Ахмат 15 4 4 7 19-23 16
    12
    		 Динамо Мх 15 3 5 7 8-17 14
    13
    		 Кр. Советов 15 3 5 7 18-26 14
    14
    		 Оренбург 15 2 5 8 17-26 11
    15
    		 Сочи 15 2 2 11 12-34 8
    16
    		 Пари НН 15 2 2 11 9-25 8
    Результаты / календарь
    1 тур
    2 тур
    3 тур
    4 тур
    5 тур
    6 тур
    7 тур
    8 тур
    9 тур
    10 тур
    11 тур
    12 тур
    13 тур
    14 тур
    15 тур
    16 тур
    17 тур
    18 тур
    19 тур
    20 тур
    21 тур
    22 тур
    23 тур
    24 тур
    25 тур
    26 тур
    27 тур
    28 тур
    29 тур
    30 тур
    21.11 18:30 Акрон – Сочи - : -
    22.11 14:00 Оренбург – Балтика - : -
    22.11 16:45 Спартак – ЦСКА - : -
    22.11 19:30 Рубин – Ахмат - : -
    23.11 13:00 Кр. Советов – Ростов - : -
    23.11 15:15 Пари НН – Зенит - : -
    23.11 17:30 Динамо – Динамо Мх - : -
    23.11 19:45 Локомотив – Краснодар - : -
    Все результаты / календарь
    Лидеры
    Бомбардиры
    Ассистенты
    ЖК
    Г
    Алексей Батраков
    Алексей Батраков

    Локомотив

    		 10
    Мирлинд Даку
    Мирлинд Даку

    Рубин

    		 8
    Брайан Александр Хиль
    Брайан Александр Хиль

    Балтика

    		 8
    П
    Эдуард Сперцян
    Эдуард Сперцян

    Краснодар

    		 9
    Зелимхан Бакаев
    Зелимхан Бакаев

    Локомотив

    		 4
    Максим Глушенков
    Максим Глушенков

    Зенит

    		 4
    И К Ж
    Джон Кордоба
    Джон Кордоба

    Краснодар

    		 13 1 1
    Диего Коста
    Диего Коста

    Краснодар

    		 13 1 4
    Александр Джику
    Александр Джику

    Спартак

    		 6 1 2
    Вся статистика

