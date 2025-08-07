Челестини — о возможном уходе Койты из ЦСКА: «Пока открыто трансферное окно, всегда будут слухи»

Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини ответил на вопрос по поводу возможного ухода из команды форварда Секу Койты.

Ранее агент игрока сообщил «СЭ», что нападающий может перейти в турецкий «Генчлербирлиги».

«Что касается Койты, то, пока открыто трансферное окно, всегда будут слухи, что кто-то может прийти, кто-то уйти. Так что это вполне нормальная ситуация», — заявил Челестини.

Контракт 25-летнего Койты с армейцами рассчитан до 30 июня 2027 года. В сезоне-2025/26 он в 3 матчах отметился 1 результативной передачей.