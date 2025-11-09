«Ахмат» — «Спартак»: трансляция матча РПЛ начнется в 17.30 мск
«Ахмат» и «Спартак» сыграют в чемпионате России 9 ноября
«Ахмат» и «Спартак» сыграют в 15-м туре чемпионата России в воскресенье, 9 ноября. Матч пройдет на стадионе «Ахмат-Арена» в Грозном. Начало — в 17.30 по московскому времени.
«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию. Следить за ключевыми событиями игры «Ахмат» — «Спартак» можно в матч-центре на нашем сайте. В прямом эфире трансляцию покажут на телеканале «Матч Премьер» и сайте matchtv.ru.
После 14 туров премьер-лиги грозненцы набрали 16 очков и занимают девятое место в турнирной таблице. Красно-белые с 22 очками располагаются на шестой строчке в чемпионате России.
Положение команд
Новости