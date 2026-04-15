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Акинфеев и Лукин продолжают восстанавливаться от травм

Константин Белов
Корреспондент

Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини сообщил, что от травм восстанавливаются два игрока.

— Игорь Акинфеев продолжает восстановление от повреждения. Лукин также восстанавливаться по графику. Остальные игроки работают в общей группе.

40-летний Вратарь Акинфеев в сезоне-2025/26 в 21 матче пропустил 23 гола. 21-летний защитник Лукин в 25 играх отметился одним забитым мячом.

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Игорь Акинфеев
Фабио Челестини
ФК ЦСКА (Москва)
Матвей Лукин
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1
 Зенит 12 9 0 3 27-13 27
2
 Динамо 12 8 1 3 19-12 25
3
 ЦСКА 12 7 4 1 21-12 25
4
 Спартак 12 7 2 3 21-10 23
5
 Краснодар 12 6 5 1 20-14 23
6
 Оренбург 12 3 7 2 14-12 16
7
 Ростов 12 4 3 5 13-17 15
8
 Крылья Советов 12 3 6 3 17-17 15
9
 Балтика 12 3 5 4 15-13 14
10
 Динамо Мх 12 4 1 7 16-23 13
11
 Акрон 12 2 6 4 15-21 12
12
 Рубин 12 2 6 4 12-18 12
13
 Локомотив 12 2 5 5 16-16 11
14
 Ахмат 12 2 5 5 15-17 11
15
 Родина 12 2 3 7 13-27 9
16
 Факел 12 1 3 8 8-20 6
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31.10 15:15 Рубин – Факел - : -
31.10 17:30 Динамо – Ахмат - : -
31.10 19:45 Родина – Краснодар - : -
1.11 13:00 Оренбург – ЦСКА - : -
1.11 15:15 Динамо Мх – Ростов - : -
1.11 17:30 Балтика – Акрон - : -
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Г
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