Акинфеев и Лукин продолжают восстанавливаться от травм

Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини сообщил, что от травм восстанавливаются два игрока.

— Игорь Акинфеев продолжает восстановление от повреждения. Лукин также восстанавливаться по графику. Остальные игроки работают в общей группе.

40-летний Вратарь Акинфеев в сезоне-2025/26 в 21 матче пропустил 23 гола. 21-летний защитник Лукин в 25 играх отметился одним забитым мячом.

Подписывайся на канал «СЭ» в Max