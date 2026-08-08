Тренер «Балтики» Талалаев: «Мы неделю катали прессинг под Чернова, а его раз — и нет в составе»

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев поделился ожиданиями от выездного матча с «Крыльями Советов» в 3-м туре РПЛ.

Игра проходит на стадионе «Самара Арена» в Самаре и началась в 15.30 по московскому времени.

«Как на игре скажется жара? Нужно посмотреть готовность «Крыльев». Мои-то готовы бегать сколько угодно. Я знаю, что у самарцев не сыграет Никита Чернов. Мы готовили неделю, катали прессинг под Чернова, а его раз — и нет в составе. Чувствую, что [главный тренер «Крыльев» Сергей] Булатов где-то нашел внутреннюю информацию и все изменил. Проблема в том, что мы пропускаем со стандартов. Все остальное замечательно», — приводит слова Талалаева matchtv.ru.

Основные события встречи «Крылья Советов» — «Балтика» доступны в матч-центре на нашем сайте.