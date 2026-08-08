«Крылья Советов» — «Балтика»: гости открыли счет на 3-й минуте

«Балтика» открыла счет в выездном матче с «Крыльями Советов» в 3-м туре РПЛ — 1:0.

На 3-й минуте гол забил Элдар Чивич.