Тренер «Крыльев Советов» Булатов перед матчем с «Балтикой»: «Чернов выбыл с незначительной травмой»

Главный тренер «Крыльев Советов» Сергей Булатов сообщил, что защитник Никита Чернов пропустит матч с «Балтикой» в 3-м туре РПЛ из-за травмы.

Игра пройдет на стадионе «Самара Арена» в Самаре 8 августа и начнется в 15.30 по московскому времени.

«Никита Чернов выбыл с незначительной травмой. Стремимся придумать идеи под каждую команду и быть неудобными для соперника», — приводит слова Булатова пресс-служба клуба.

Основные события встречи «Крылья Советов» — «Балтика» будут доступны в матч-центре на нашем сайте.