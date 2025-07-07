Талалаев: «Выигрывать всегда приятно, но переоценивать значение результата матча с «Зенитом» я бы не стал»

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев прокомментировал победу над «Зенитом» в товарищеском матче.

Игра прошла в воскресенье в Санкт-Петербурге и завершилась со счетом 2:1 в пользу калининградской команды. Голы «Балтики» забили Илья Петров и Брайан Хиль.

«Выигрывать всегда приятно, но переоценивать значение этого результата я бы не стал. Почему нам должно быть легче? Нам и так легко. Мы выиграли первую лигу, с хорошим настроением вышли в РПЛ и готовимся. Нас пригласил один из лучших клубов страны, и это уже признание. Мы благодарны за это. Первые 20 минут игры мои футболисты привыкали к скорости мяча, мышлению игроков «Зенита». У нас были вынужденные перестроения через «не могу», потому что «Зенит» задал очень хорошую планку движения. Ребята большие молодцы», — сказал Талалаев на пресс-конференции, видео которой опубликовано на сайте «Балтики».

В сезоне-2024/25 «Балтика» выиграла первую лигу и вернулась в РПЛ. Первый матч в новом сезоне чемпионата России калининградцы проведут 18 июля против московского «Динамо».