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Талалаев: «Выигрывать всегда приятно, но переоценивать значение результата матча с «Зенитом» я бы не стал»

Алина Савинова

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев прокомментировал победу над «Зенитом» в товарищеском матче.

Игра прошла в воскресенье в Санкт-Петербурге и завершилась со счетом 2:1 в пользу калининградской команды. Голы «Балтики» забили Илья Петров и Брайан Хиль.

«Выигрывать всегда приятно, но переоценивать значение этого результата я бы не стал. Почему нам должно быть легче? Нам и так легко. Мы выиграли первую лигу, с хорошим настроением вышли в РПЛ и готовимся. Нас пригласил один из лучших клубов страны, и это уже признание. Мы благодарны за это. Первые 20 минут игры мои футболисты привыкали к скорости мяча, мышлению игроков «Зенита». У нас были вынужденные перестроения через «не могу», потому что «Зенит» задал очень хорошую планку движения. Ребята большие молодцы», — сказал Талалаев на пресс-конференции, видео которой опубликовано на сайте «Балтики».

&laquo;Балтика&raquo; обыграла &laquo;Зенит&raquo; в&nbsp;товарищеском матче.Печальный дебют Веги за «Зенит»: вице-чемпион неожиданно уступил «Балтике»

В сезоне-2024/25 «Балтика» выиграла первую лигу и вернулась в РПЛ. Первый матч в новом сезоне чемпионата России калининградцы проведут 18 июля против московского «Динамо».

Источник: Официальный сайт «Балтики»
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Андрей Талалаев
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 13 10 0 3 30-13 30
2
 Динамо 13 9 1 3 21-12 28
3
 ЦСКА 13 7 5 1 21-12 26
4
 Спартак 13 8 2 3 25-10 26
5
 Краснодар 13 6 5 2 21-16 23
6
 Ростов 13 5 3 5 16-17 18
7
 Балтика 13 4 5 4 17-14 17
8
 Оренбург 13 3 8 2 14-12 17
9
 Крылья Советов 13 3 6 4 17-20 15
10
 Рубин 13 3 6 4 13-18 15
11
 Динамо Мх 13 4 1 8 16-26 13
12
 Родина 13 3 3 7 15-28 12
13
 Акрон 13 2 6 5 16-23 12
14
 Локомотив 13 2 5 6 16-20 11
15
 Ахмат 13 2 5 6 15-19 11
16
 Факел 13 1 3 9 8-21 6
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6.11 19:30 Локомотив – Рубин - : -
7.11 14:00 Факел – Динамо - : -
7.11 16:30 Ахмат – Родина - : -
7.11 19:30 Краснодар – ЦСКА - : -
8.11 14:00 Крылья Советов – Оренбург - : -
8.11 16:15 Спартак – Акрон - : -
8.11 18:30 Зенит – Ростов - : -
8.11 20:45 Балтика – Динамо Мх - : -
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ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 10
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 10
Иван Обляков
Иван Обляков

ЦСКА

 7
П
Педро
Педро

Зенит

 6
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 4
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 11 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 12 1 3
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 4 1 1
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