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7 июля 2025, 06:11

«Аякс» сделал предложение «Спартаку» по Угальде

Сергей Разин
корреспондент
Футболист «Спартака» Манфред Угальде
Манфред Угальде.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Форвард «Спартака» Манфред Угальде может продолжить карьеру в Нидерландах, сообщает RutNultien.

По сведениям источника, на 23-летнего костариканца претендует «Аякс». Амстердамцы готовы предложить за игрока 16-17 миллионов евро, в то время как московский клуб хочет получить не менее 20 миллионов евро.

Ранее «Спартак» отклонил предложение «Фейеноорда» по Угальде в размере 15 миллионов евро.

Угальде перешел в «Спартак» из «Твенте» в январе 2024 года. Костариканец провел 52 матча за красно-белых, забил 19 голов и сделал 6 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 15 миллионов евро.

Жерсон, Иван Сергеев, Антон Заболотный и&nbsp;Матеус Алвес.Жерсон в «Зените», Сергеев в «Динамо», «Спартак» может потерять Барко и Угальде. Таблица трансферов РПЛ

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Манфред Угальде
ФК Аякс
ФК Спартак (Москва)
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«Уфа» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Ленинградец» — «Урал»: ФНЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Ленинградец» — «Урал»: ФНЛ, 3-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
Футбол
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 2 2 0 0 8-0 6
2
 Спартак 2 2 0 0 5-1 6
3
 Краснодар 2 2 0 0 6-3 6
4
 Динамо Мх 2 2 0 0 4-2 6
5
 ЦСКА 2 1 1 0 3-2 4
6
 Оренбург 2 1 0 1 2-4 3
7
 Балтика 2 1 0 1 3-3 3
8
 Рубин 2 1 0 1 3-4 3
9
 Ростов 2 1 0 1 5-4 3
10
 Кр. Советов 2 0 2 0 1-1 2
11
 Ахмат 2 0 1 1 2-3 1
12
 Локомотив 2 0 1 1 2-3 1
13
 Динамо 2 0 1 1 1-2 1
14
 Факел 2 0 0 2 3-5 0
15
 Родина 2 0 0 2 2-7 0
16
 Акрон 2 0 0 2 1-7 0
Результаты / календарь
1 тур
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30 тур
31.07 20:00 Родина – Ростов 2 : 4
1.08 14:00 Акрон – Рубин 1 : 2
1.08 16:15 ЦСКА – Кр. Советов 1 : 1
1.08 18:30 Динамо Мх – Локомотив 2 : 1
1.08 20:45 Балтика – Динамо 2 : 1
2.08 16:00 Оренбург – Зенит 0 : 3
2.08 18:15 Краснодар – Факел 3 : 2
2.08 20:30 Ахмат – Спартак 1 : 2
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Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 3
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
Мирлинд Даку
Мирлинд Даку

Рубин

 2
П
Натан Гассама
Натан Гассама

Балтика

 2
Андрей Лангович
Андрей Лангович

Ростов

 2
Педро
Педро

Зенит

 2
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 1 1 0
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 2 1 0
Максим Савельев
Максим Савельев

Оренбург

 1 0 0
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