«Аякс» сделал предложение «Спартаку» по Угальде

Форвард «Спартака» Манфред Угальде может продолжить карьеру в Нидерландах, сообщает RutNultien.

По сведениям источника, на 23-летнего костариканца претендует «Аякс». Амстердамцы готовы предложить за игрока 16-17 миллионов евро, в то время как московский клуб хочет получить не менее 20 миллионов евро.

Ранее «Спартак» отклонил предложение «Фейеноорда» по Угальде в размере 15 миллионов евро.

Угальде перешел в «Спартак» из «Твенте» в январе 2024 года. Костариканец провел 52 матча за красно-белых, забил 19 голов и сделал 6 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 15 миллионов евро.