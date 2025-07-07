«Аякс» сделал предложение «Спартаку» по Угальде
Форвард «Спартака» Манфред Угальде может продолжить карьеру в Нидерландах, сообщает RutNultien.
По сведениям источника, на 23-летнего костариканца претендует «Аякс». Амстердамцы готовы предложить за игрока 16-17 миллионов евро, в то время как московский клуб хочет получить не менее 20 миллионов евро.
Ранее «Спартак» отклонил предложение «Фейеноорда» по Угальде в размере 15 миллионов евро.
Угальде перешел в «Спартак» из «Твенте» в январе 2024 года. Костариканец провел 52 матча за красно-белых, забил 19 голов и сделал 6 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 15 миллионов евро.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|2
|2
|0
|0
|8-0
|6
|
2
|Спартак
|2
|2
|0
|0
|5-1
|6
|
3
|Краснодар
|2
|2
|0
|0
|6-3
|6
|
4
|Динамо Мх
|2
|2
|0
|0
|4-2
|6
|
5
|ЦСКА
|2
|1
|1
|0
|3-2
|4
|
6
|Оренбург
|2
|1
|0
|1
|2-4
|3
|
7
|Балтика
|2
|1
|0
|1
|3-3
|3
|
8
|Рубин
|2
|1
|0
|1
|3-4
|3
|
9
|Ростов
|2
|1
|0
|1
|5-4
|3
|
10
|Кр. Советов
|2
|0
|2
|0
|1-1
|2
|
11
|Ахмат
|2
|0
|1
|1
|2-3
|1
|
12
|Локомотив
|2
|0
|1
|1
|2-3
|1
|
13
|Динамо
|2
|0
|1
|1
|1-2
|1
|
14
|Факел
|2
|0
|0
|2
|3-5
|0
|
15
|Родина
|2
|0
|0
|2
|2-7
|0
|
16
|Акрон
|2
|0
|0
|2
|1-7
|0
Результаты / календарь
1 тур
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19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
|31.07
|20:00
|Родина – Ростов
|2 : 4
|1.08
|14:00
|Акрон – Рубин
|1 : 2
|1.08
|16:15
|ЦСКА – Кр. Советов
|1 : 1
|1.08
|18:30
|Динамо Мх – Локомотив
|2 : 1
|1.08
|20:45
|Балтика – Динамо
|2 : 1
|2.08
|16:00
|Оренбург – Зенит
|0 : 3
|2.08
|18:15
|Краснодар – Факел
|3 : 2
|2.08
|20:30
|Ахмат – Спартак
|1 : 2
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|3
|
|
Никита Кривцов
Краснодар
|3
|
|
Мирлинд Даку
Рубин
|2
|П
|
|
Натан Гассама
Балтика
|2
|
|
Андрей Лангович
Ростов
|2
|
|
Педро
Зенит
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Илья Рожков
Рубин
|1
|1
|0
|
|
Эгаш Касинтура
Ахмат
|2
|1
|0
|
|
Максим Савельев
Оренбург
|1
|0
|0
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